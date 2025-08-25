Slušaj vest

Žrtva je identifikovana kao Tamima Nibras Juhar (34), koja je rođena u Etiopiji, a do zločina je došlo u nedelju oko 1.15 sati.

Juhar je bila na dužnosti u ustanovi kada je ubijena.

"Tamima je bila brižna, prisutna i inkluzivna. Imala je prijatelje iz mnogih društvenih slojeva, kultura i religija i smatrana je ujedinjujućim centrom i u porodici i u krugu prijatelja", rekla je njena porodica.

Ispred ustanove za zaštitu dece u ponedeljak ljudi su ostavljali cveće i palili sveće u sećanje na mladu radnicu.

Jedan od njenih najbližih prijatelja, Marijus Petersen, opisuje je kao "jednu od najtoplijih osoba". "Neko ko je uvek bio društveno angažovan, voleo ljude i borio se protiv nepravde", rekao je Petersen za medije.

Državljanin Nemačke koji je živeo u insitituciji optužen je za njeno ubistvo. Osumnjičeni je identifikovan kao Đorđe V., prema tri nezavisna izvora sa kojima je razgovarao Document.no. Njegovi roditelji su iz Srbije.

Osamnaestogodišnjak se povezao sa ubistvom tokom ispitivanja, prema rečima policijskog tužioca Filipa Grina.

Policijska služba bezbednosti (PST) je ranije rekla za NRK da su bili upoznati sa osamnaestogodišnjakom, jer je izražavao desničarske ekstremističke stavove.

"Žena je bila zaposlena u spavaonici u kojoj je živeo optuženi. Bila je muslimanka", dodao je Grin. Prema informacijama NRK-a, preminula žena je zadobila teške ubodne povrede i posekotine.

U ponedeljak su proširene optužbe protiv osamnaestogodišnjaka optuženog za ubistvo. Sada je optužen i za kršenje odredbe o terorizmu.

"Kako sada stoji slučaj, verujemo da je nameravao da stvori strah kod jednog dela stanovništva", rekao je policijski tužilac Grin na konferenciji za novinare u ponedeljak ujutru. Optužba za terorizam je dodatni šok za porodicu, rekao je advokat odbrane za NRK.

"To postaje još ozbiljnija stvar i postaje mnogo veće za porodicu. U šoku su. Tamima se borila protiv rasizma i desničarskog ekstremizma. I paradoksalno je da ona, koja je bila toliko zabrinuta za te vrednosti, izgubi život", rekli su.

On nije državljanin Norveške i rođen je u inostranstvu, ističu mediji.

Đorđe je uhapšen oko 4 sata ujutru u centralnom Oslu nakon što nije platio taksi. Posedovao je ubodno oružje i rekao je da je želeo da napadne džamiju.