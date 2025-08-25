Slušaj vest

"Godinu i po dana patnje bez našeg Stefana, bol ne prolazi i nikada neće proći, a njegove ubice i dalje prolaze nekažnjeno i to je dodatna so na našu ranu..."

Ovim rečima započeo je potresnu ispovest Radoš Savić, inače deka mladog MMA borca i reprezentativca Srbije, Stefana Savića (23), koji je ubijen 25. februara 2024. godine na Dorćolu u Beogadu, a zbog čijeg ubistva se i dalje traga za Vasilijem Gačevićem i Markom Daničićem.

I dok ubice izmiču pravdi, najbliži članovi porodice ne pronalaze utehu i dan danas. Stefanov život je prekinut na najsuroviji način, a njegova porodica i dalje svakodnevno broji suze i tugu u danima bez njega.

- Svaki dan je za nas dodatno težak. Ništa se nije promenilo od onog dana kada su nam javili da je Stefan ubijen. Samo što je sada još teže, jer vreme ne donosi utehu. Što više prolazi, to više shvatamo da ga nema i da ga nikada više nećemo zagrliti - kaže deda drhtavim glasom za Kurir.

Foto: MMA SAVEZ SRBIJE

Dodaje da je porodica od tog dana ostala obeležena bolom.

- Moj unuk je bio dete za primer. Sportista, borac, mlad čovek koji je imao velike planove. Niko nije mogao da zamisli da će završiti ovako tragično. Ne prođe dan da ne pustim suzu. Teško je objasniti koliko boli kada znaš da ti ubice još uvek hodaju slobodno - priča utučeni deka.

Radoš kaže da su, prema njegovim informacijama, ubice na Kosovu i Metohiji.

- Imamo informacije da se obojica kriju na Kosovu i Metohiji u okolini Leposavića, ljudi ih viđaju po kafanama tamo, ponašaju se kao da se ništa nije dogodilo, što je meni nepojmljivo. Ono što nam je rečeno jeste da potraga za njima još traje, međutim, očigledno nema pomaka - kaže naš sagovornik i podseća:

- Našeg Stefana su izboli 19 puta, to nijedna zver ne bi tako učinila! Pobegli su kao kukavice i od tada ih nema, čuli smo da im porodica šalje novac, ali ni oni neće moći tako dugo. Prošlo je toliko vremena, a mi i dalje nemamo odgovore. Niko ne može da shvati kroz šta prolazimo.

"Živimo sa bolom svakoga dana" Deda navodi da je porodici najteže u danima kada bi Stefan slavio rođendan ili kada se okupljaju za praznike. Dodaje da je Stefan bio vezan za porodicu i da su svi ponosno pratili njegov sportski put. - Bio je talentovan, disciplinovan, uporan. Sanjao je da napravi karijeru, da jednog dana osnuje porodicu. Sve mu je to oduzeto u trenutku. Niko nema pravo da nam uzme dete, a oni koji su to uradili i dalje su na slobodi. To je najveća sramota - ogorčeno kaže deda.

Podsetimo, MMA borac i reprezentativac Srbije Stefan Savić izboden je na Dorćolu, u noći između 24. i 25. februara prošle godine kada su dvojica osumnjičenih nasrnuli na njega i izboli ga nožem čak 19 puta. Zločince još uvek nije sustigla pravda. Marko Daničić i Vasilije Gačević osumnjičeni su za ubistvo Stefana Savića u Dunavskoj ulici na Dorćolu u Beogradu i još uvek se nalaze u bekstvu.

Inače, porodica osumnjičeniog Vasilija Gaćevića stupila je u kontakt s porodicom Savića kako bi izjavila saučešće, dok Daničići žive potpuno povučeno od trenutka kada su saznali da njihov Marko stoji iza zločina.

- Majka Vasilija Gačevića je ranije pozvala telefonom mog sina kako bi izjavila saučešće i molila za oproštaj. Rekla je da pored Vasilija ima i dve ćerke i da je njen život svakako ugašen, i ona je majka, ali to ništa ne opravdava njenog sina - kaže Radoš.

Marko Daničić i Vasilije Gačević Foto: MUP Srbije

Nada da će pravda stići zločince

Iako je bol svakodnevna, porodica veruje da će pravda na kraju pobediti.