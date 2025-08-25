NAĐENA LABORATORIJA I ZAPLENJENA DROGA KOD VRANJA! Uhapšen diler (41), imao i pušku bez dozvole
Policija u Vranju u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra Granine policije prema Republici Severnoj Makedoniji uhapsili su A. Đ. (41) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
"Policija je u dvorištu kuće u okolini Vranja pronašla zasad sa 910 biljaka za koje se sumnja da su kanabis, težine oko 450 kilograma, a koji je A. Đ., kako se sumnja, tu zasadio i uzgajao.
Takođe, nađena su creva za zalivanje, rezervoar za vodu i preparati za prihranu biljaka.
Pretresom kuće pronađena je improvizovana laboratorija za sušenje marihuane sa 30,8 kilograma sasušene materije za koju se sumnja da je marihuana, agregat za napajanje električnom energijom, mašina za odvajanje cvetova marihuane, mašina za sečenje, dva korektora napona, prskalica, tri kanistra supstrata za prihranu biljaka i police za sušenje marihuane.
Policija je, takođe, u kući pronašla i lovačku pušku sa tri patrona, koju je držao bez dozvole nadležnog organa“, saopštila je policija.
Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Vranju, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.