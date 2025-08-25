Slušaj vest

Policija u Vranju u saradnji sa pripadnicima Regionalnog centra Granine policije prema Republici Severnoj Makedoniji uhapsili su A. Đ. (41) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: Mup

"Policija je u dvorištu kuće u okolini Vranja pronašla zasad sa 910 biljaka za koje se sumnja da su kanabis, težine oko 450 kilograma, a koji je A. Đ., kako se sumnja, tu zasadio i uzgajao.

Takođe, nađena su creva za zalivanje, rezervoar za vodu i preparati za prihranu biljaka.

Foto: Mup

Pretresom kuće pronađena je improvizovana laboratorija za sušenje marihuane sa 30,8 kilograma sasušene materije za koju se sumnja da je marihuana, agregat za napajanje električnom energijom, mašina za odvajanje cvetova marihuane, mašina za sečenje, dva korektora napona, prskalica, tri kanistra supstrata za prihranu biljaka i police za sušenje marihuane.

Foto: Mup

Policija je, takođe, u kući pronašla i lovačku pušku sa tri patrona, koju je držao bez dozvole nadležnog organa“, saopštila je policija.