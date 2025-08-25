Slušaj vest

Bajker Bojan Milićević (54) poginuo je u Kragujevcu u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad motociklom i sleteo s puta! Ovu tragičnu vest za Kurir potvrdio je Bojanov dobar prijatelj koji je van sebe nakon vesti o njegovog smrti.

- Bojan je stradao u povratku sa motorijade koja se održavala u Kragujevcu, inače je on rodom iz Medveđe, i ceo kraj, kao i svi koji su ga poznavali, tuguju zbog ovog gubitka - kaže za Kurir njegov prijatelj.

Kako kaže naš sagovornik, porodica, ali i bliski, mnogobrojni prijatelji ostali su u šoku nakon Bojanove pogibije, od ranog jutra se putem društvenih mreža opraštaju od njega.

Foto: Kurir

- Druže, nije trebalo da bude ovako... Ko te je imalo poznavao znao je da si čovek, ljudina, drug do korice, spreman uvek svakome da izađeš u susret i da pomogneš! Mojoj porodici, mom ocu i meni posle njega bio si i ostao prijatelj koji je odlično razumeo i probleme u našoj porodici i pomagao nam kad god bi nam pomoć zatrebala! U ovom neopisivom bolu tvojoj porodici, majci, ženi i ćerki nema reči utehe niti bilo čega čime bi im ublažili sada tvoj iznenadni odlazak! Nedostajaćeš zauvek pre svega njima ali i svima nama..tvojim prijateljima. Prerano si nas napustio, i ponovo ponavljam, nije trebalo ovako da bude, izgleda da su i Gospodu potrebni dobri ljudi - napisala je opraštajući se od Bojana njegova bliska prijateljica, ispod čega su se ređali komentari izjave saučešća njegovoj porodici.

Foto: Kurir

Podsetimo, pretpostavlja se da je Bojan izgubio kontrolu nad mašinom, ali tačan uzrok tragedije biće poznat tek nakon istrage. Njegovo telo našao je drugi bajker koji je prolazio ovom deonicom u ranim jutarnjim satima.

- Zasad se ne zna zbog čega je bajker izgubio kontrolu nad vozilom, ali je poznato da u udesu nije učestvovalo drugo vozilo - kaže izvor upoznat sa slučajem.