Slušaj vest

Majku (27) iz Beograda suprug je pretukao u osmom mesecu trudnoće. Nakon razvoda pretio je da će joj oduzeti ono najvrednije, njihovog sina. Više puta ga je prijavljivala za nasilje i uznemiravanje, ali njen vapaj za pomoć niko nije čuo.

Ova hrabra žena javila se redakciji emisije "Crna hronika" sa željom da svoju ispovest podeli sa gledaocima emisije.

Beograđanka (27) pretučena u 8. mesecu trudnoće: Za Kurir ispričala mučne detalje nasilja Izvor: Kurir televizija

- Ja sam bila u osmom mesecu i on je potpuno promenio ponašanje, više nije bio onaj stari. Počeo je da radi, počeo je da iskaljuje bes i lupa glavom o zid, ja sam pitala da li postoji problem. Nije mi dao poseban razlog, pa je počeo da me šutira u stomak. Moja majka je skočila, a on je i njoj zavalio šamarčinu - kaže žrtva.

Ona dodaje da je u tom trenutku prokrvarila te je ostatak trudnoće provela na održavanju trudnoće:

- Nisam mogla da prekinem to, bila sam na održavanju i nisam želela da tokom problema sa trudnoćom vodim problema i sa sudom. Čekala sam da se porodim i vidim šta ću dalje. Na porođaj su me odveli roditelji jer je ostao kući da igra igrice, kada sam došla sa porođaja nije bio kući, navodno je imao koronu. Prvi dan posle porođaja je valjda bio kod svoje majke, a posle toga je navodno imao koronu - kaže ona.

Nasilnik maltretirao dete mlađe od mesec dana

Žrtva navodi da je nasilnik maltretirao dete koje je imalo manje od mesec dana, tresao ga je jer mu je smetao dečiji plač.

- Vikao je da ućuti, bacao ga u krevetac, govorio mi da moram da ga umirim i da mu stvarno smeta. Ja ne mogu da umirim dete, on plače i kad je gladan, kada ima grčeve, to je normalna stvar. On nikada nije pokazivao želju da bude u detetovom životu. Prijavila sam ga za nasilje, on mi je pretio, a Socijalna služba je naložila da on počne da ima neke kontakte sa detetom. On je počeo da ga viđa oko prvog rođendana, ali ni tada nije redovno dolazio, ili se preterano interesovao, gledao je u telefon dok sedi pored deteta u Socijalnom - kaže ova majka.

Žrtva kaže da je nasilnik vraćao dete sa posekotinama na usni i obrvi, a kaže da su joj socijalni radnici rekli da otac ima pravo da vaspitava dete kako on to želi.

Žrtva: Dete se plaši svog oca, vraćao se sa povredama

- Nemoguće je da je pao, imao je otisak šake na obrazu. Dete mi je govorilo da mu zavrće ruku i da se jako plaši njega. I dalje se plaši njega, a trenutni model viđanja je da ide kod oca bez mog prisustva tri dana u nedelji. Dete ima veliki otpor da ode kod oca, a babu, dedu i strica nije upoznao ni jednom za svoje četiri godine - kaže majka.

Ova majka tvrdi da dete nije ni svesno da mu je to otac, jer se on ne predstavlja kao otac, već se predstavlja svojim imenom.

- Dete kaže da se plaši, da ne pustim da ga odvede, dete je psihički loše. Kida zanoktice, odbija da jede i počeo je ponovo da mokri krevet. Drugačiji je nego što je pre bio jer je sa godinu i par meseci bio kidnapovan. Dve nepoznate osobe iz opštine mog bivšeg supruga su ga na kratko kidnapovale - kaže ona.

Torturu je nasilnik nastavio i osvetničkom po*nografijom

Žrtva kaže da iako je sve prijavila policiji, ali nije bilo nikakvog epiloga ni posledica po počinioca.

Bivši suprug ove žene je i krišom snimao žrtvu tokom odnosa, nakon čega je taj materijal zloupotrebio:

- Jasno je u poruci priznao da je to uradio, pa kaže i da je navodno obrisao, ali se ti snimci i dalje pojavljuju. Sada mi je prioritet dete i njegovo zdravlje, da bude psihički stabilan. On je detetu pričao razne reči o meni koje ne mogu da ponovim, dete me jasno pita šta mu to znači i zašto je rekao da sam ja takva. Ne želim detetu da objasnim takve reči i da ga učim takvim stvarima.

Žrtva poručuje ženama da se nikada ni jedan muškarac neće promeniti, da će postati sve gori pa je prvi šmar znak da treba da napusti odnos i spasi sebe, ali i dete.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs