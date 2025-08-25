Slušaj vest

Goran Vlaović (38), zvani Goro, iz Herceg Novog pripadnik "škaljarskog klana", brutalno je ubijen pre tri godine na Pagu, u Zrćama, u Hrvatskoj.

U jutarnjim časovima Vlaović je izašao iz kluba i na samo 20 metara od ulaza ubica mu je prišao sa leđa i ispalio hitac iz pištolja sa prigušivačem. Vlaović je pao na zemlju, a ubica se dao u beg.

Nakon što je ubica sa belim kačketom prišao s leđa Vlaoviću i upucao ga u vrat, usled čega je ovaj pao na zemlju, pobegao je sa lica mesta ali se odmah nakon toga vratio kako bi proverio da li je "posao" završio do kraja, to jest da li je Vlaović izdahnuo.

Suparnici naručili ubistvo

Takav postupak je išao na ruku zadarskoj policiji koja je odmah blokirala ceo kraj i sustigla, a zatim i privela osumnjičenog, koji se kasnije branio ćutanjem prilikom ispitivanja na okolnosti ovog zločina.

Duško Tanasković Foto: BETA Zvonko Kučelin

Njegovo ubistvo je, prema svim dokazima iz istrage, naručeno najverovatnije upravo od suparničkog "kavačkog klana". Vlaović je dugo praćen i za njegovu egzekuciju unajmljen je državljanin Srbije, Kraljevčanin Duško Tanasković.

Tokom istrage Tanasković je priznao da je pucao u Vlaovića, nije sporio ni da je oružje koje je nađeno nakon ubistva pripadalo njemu, ali pitanje je šta ga je nagnalo da čeka u zasedi Vlaovića i ispali mu u glavu smrtonosni hitac. Osuđen je na 19 godina zatvora.

Misteriozni čovek

Vlaović je, kako se sumnja, bio visokopozicioniran "škaljarac" koji je živeo na "visokoj nozi", vozio skupa kola, izlazio, stalno bio u društvu starleta i poznatih lepotica, a o njemu se u skoro ništa ne zna, a pre svega niko nije znao, niti zna kako Goran Vlaović izgleda.

Ubijenog Vlaovića, građani Herceg Novog, odakle je rodom, opisali su kao primerenog i vaspitanog momka. Meštani kažu da nisu znali da ima ikakve veze sa "škaljarskim klanom". Međutim, kažu da je rodni grad napustio odavno, pre više od 15 godina.

- Kažu da je živeo moćno, da je imao mnogo para i da je bio mnogo moćniji igrač nego što se mislilo. Više vremena je provodio u Italiji i na Ibici, gde je imao kuću. Vozio je "ferari", bio u vezama sa starletama. Priča se da je bio mnogo jak - naveo je ranije Duško Kovačević, novinar i analitičar iz Crne Gore.

Umešan i Zvicer

Prema navodima nekih medija, sumnja se da je vođa "kavčana" Radoje Zvicer (45) organizvao likvidaciju Gorana Vlaovića jer je on finansirao pokušaj atentata na njega 23. maja 2020. u Kijevu. Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana", navodno je ubistvo "škaljarca" Gorana Vlaovića na ostrvu Pag u Hrvatskoj naručio iz osvete.

Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

- Vlaović je označen kao glavni čovek za finansije "škaljarskog klana". Sumnja se da je on dao 600.000 evra za ubistvo Zvicera ili bar deo novca. Pola miliona evra plaćeno je za sam zločin, dok je 100.000 trebalo da pokrije putne troškove i boravak u Ukrajini. Šef "kavčana" je to saznao i ucenio mu glavu na 50.000 evra - naveo je ranije izvor lista "Alo".

Misica prepoznala telo

U vreme ubistva sa Vlaovićem je na Pagu bila njegova devojka, bivša misica Dragana Banić, javnosti postala poznata kao učesnica rijalitija "Parovi". Inače, na njenom Instagram nalogu nema fotografija s Vlaovićem, niti je kasnije objavljivala fotografije sa ostrva Pag. Radila je i kao manekenka, a na njenom profilu na društvenim mrežama je i fotografija s glumcem Džonijem Depom.

Dragana Banić Foto: Kurir, Printscreen Instagram

- Goran je u marinu u Sukošanu došao brodom moguće iz Splita, ne znam tačno. Iz Sukošana je brod potom dovezao na Zrće. Prvih par dana smo bili sami, a onda su nam došli prijatelji bračni par Nikola i Doris Prpić. Te večeri smo oko ponoći izašli u 'Nou'. Bili smo za gornjim stolom kraj DJ-a, a u jednom trenutku zaposleni kluba nas je počastio šampanjcem. Ja sam oko 3.40 sati otišla u apartman jer sam bila umorna, ali oko šest sati na vrata apartmana lupao mi je Nikola. Vikao je da Goran leži ispred kluba. Pričao je nepovezano. Otrčala sam tamo i videla Gorana kako leži u krvi. Bilo mi je jako loše. Pitala sam mogu li s hitnom s njim, ali rekli su mi da ne može jer ima puls i diše. Krenuli smo prema Zadru, gde sam na kraju morala da prepoznam njegovo telo - ispričala je ranije Banićeva.

Vlaović je sahranjen na Novom bežanijskom groblju u strogoj tajnosti, jer je prethodno zakazana sahrana otkazana u poslednjem momentu, zbog bezbednosnih razloga.