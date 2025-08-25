(FOTO) FILMSKA KRAĐA NA PALILULI Beograđanka iz lokala komotno iznela 60.000€, pre toga u Domu zdravlja obijala ormare! Novac nije jedino što je policija našla
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PS Palilula uhapsili su I. I. (41) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela krađa i teška krađa.
Osumnjičena je, juče u popodnevnim satima, iz kancelarije ugostiteljskog objekta na teritoriji Palilule, ukrala 60.000 evra i dva ručna sata.
Intenzivnim radom policijskih službenika ona je identifikovana i uhapšena, a pretresom stana osumnjičene, pronađeno je oko 45.000 evra, kao i sat za koje se sumnja da potiču iz krivičnog dela.
I. I. se sumnjiči i da je 20. avgusta ove godine u jednom Domu zdravlja obila više ormarića za presvlačenje i iz jednog ukrala torbicu u kojoj je bilo oko 12.000 dinara i lična dokumenta.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedena u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.