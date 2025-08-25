Slušaj vest

Dvoje dece povređeno je u Budvi nakon što je na kupalištu Ploče eksplodirala ronilačka boca.

Dečak (13) se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, hitno prebačen u Podgoricu, a potom odatle avionom u Beogradu.

U međuvremenu, povređeni dečak, koji je poreklom iz Srbije, a živi u Nemačkoj, je operisan na mikrohirurgiji u Kliničkom centru u Beogradu, gde se lekari nadaju da će se koliko toliko primiti nervi na prispojenoj šaci.

- Ruku smo nosili u kolima do bolnice, bilo je strašno stresno. Hvala Bogu nije nastradao, svi smo se aktivirali da pomognemo. Osoblje iz bolnice u Podgorici je ruku u toku transporta stavilo na hladniju temperaturu, pa je nastao problem, što je još jedna otežavajuca okolnost za oporavak - kaže za Kurir zaposlena na plaži gde se dogodio incident.

Foto: Privatna Arhiva

Foto: Privatna Arhiva

Dečak je kako saznajemo,dobro i probudio se nakon operacije od 11 i po sati. Operacija je uspešno prošla, a on je komunikativan, vedar i nasmejan.

Očevidac opisao scene užasa

Očevidac je za Kurir opisao detalje sa lica mesta.

- Tu stoji deset boca, jedna od njih je eksplodirala. Koliko znam, ne liči mi ovo na grešku ljudskog faktora, već da je bio nesrećni slučaj. To se desilo na delu plaže gde je sada ronilački klub sa kojim mi nemamo veze, ali tu sam da kažem šta se desilo - rekao je juče za Kurir Petar Carević, vlasnik plaže.

Foto: Kurir

Uhapšen osumnjičeni

Državljanin Srbije M.B. (45) uhapšen je zbog incidenta na plaži Ploče.

M.B. se sumnjiči za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.B. (45) je, kako se sumnja, krivična dela koja mu se stavljaju na teret, izvršio na način što je opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili telo ljudi na jednoj plaži u mestu Krimovica, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom delatnošću, te je usled toga nastupila teška telesna povreda jednog maloletnog lica.