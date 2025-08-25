KRALJEVČANIN IZAZVAO UDES NA MAGISTRALNOM PUTU KA VRNJAČKOJ BANJI Povređeno dvoje ljudi, odmah mu odredjeno zadržavanje
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su Z. M. (68) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je u subotu, oko ponoći, vozeći putničko vozilo „tojota“ prilikom skretanja u Kovanlučku ulicu sa magistralnog puta Kraljevo - Vrnjačka Banja, udario u motocikl „jamaha“ kojim je upravljao tridesetpetogodišnji muškarac iz Čačka.
Vozač motocikla zadobio je teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, dok je tridesetjednogodišnja putnica na motociklu koja je zadobila teške telesne povrede zadržana na lečenju u kraljevačkoj bolnici.
Uviđaj na licu mesta izvršio je tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu u prisustvu pripadnika saobraćajne policije, a alkotestom je utvrđeno da osumnjičeni nije vozio pod dejstvom alkohola.
Z. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
Kurir/Rina