Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su Z. M. (68) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je u subotu, oko ponoći, vozeći putničko vozilo „tojota“ prilikom skretanja u Kovanlučku ulicu sa magistralnog puta Kraljevo - Vrnjačka Banja, udario u motocikl „jamaha“ kojim je upravljao tridesetpetogodišnji muškarac iz Čačka.

Vozač motocikla zadobio je teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu, dok je tridesetjednogodišnja putnica na motociklu koja je zadobila teške telesne povrede zadržana na lečenju u kraljevačkoj bolnici.

Uviđaj na licu mesta izvršio je tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Kraljevu u prisustvu pripadnika saobraćajne policije, a alkotestom je utvrđeno da osumnjičeni nije vozio pod dejstvom alkohola.

Z. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Kurir/Rina

