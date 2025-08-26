U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas u 22.15 časova u Kumodraškoj ulici povređen je maloletni pešak, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Oglasila se Hitna pomoć
DEČAK (12) POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Drama u Kumodraškoj ulici, mališan hitno prebačen u Urgentni centar
Slušaj vest
Kako se navodi, radi se o dečaku starom 12 godina, koji je nakon incidenta prevezen u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći su u toku noći intervenisale 97 puta, a od toga 11 na javnom mestu, piše Tanjug.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, uključujući osobe sa hipertenzijom i onkološke pacijente, navode u Hitnoj pomoći.
Reaguj
Komentariši