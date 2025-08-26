Slušaj vest

U Beogradu su Muškarac (30) i njegova supruga (25), zadobili su rane od metka kada su se vraćali sa proslave i muškarac je hteo da odloži pištolj u kaseti automobila. Međutim, dogodila se nezgoda.

Oni su zadobili povrede u predelu šake i nogu, a koliko su česte ovakve nesreće, za jutarnji program Kurir televizije pričao je Blažo Marković predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

- Ovo se odigralo na baš bizaran način, dugo nisam čuo ovako nešto. Ovde postoji niz pitanja, da li je imao dozvolu, da li je išao na obuku za rukovođenje, ali i zašto je pištolj bio napunjen. Vrlo je interesantna priča, vidi se da nije profesionalac, možda je hteo da se pokaže pred ženom, pa je ranio, i sada će ona ima strahove celog života. Policija, odnosno ljudi koji su zaduženi za stvari oko vatrenog oružja, trebalo bi malo da pooštre kontrole - započeo je Marković, pa dodao:

"Hteo da se pokaže pred ženom, pa je ranio" Izvor: Kurir televizija

- Ako je on držao metak u cevi, trebalo bi proveriti i da li je psihički zdrav čovek. Zašto je to oružje njemu uopšte potrebno, možda je samo gledao mnogo filmova, pa je došao u takvu situaciju da se pokaže pred ženom. Sada mu se na teret stavlja krivično delo, em je ranio sebe, em nju, pa može tužilac da mu postavi razna pitanja, mislim da će čak imati i krivičnu odgovornost.

