Do nesreće je, kako navode u policiji, došlo prilikom penjanja na stene oko vodopada.

- Maloletni dečak se penjao na stene na vodopadu Tupavica, okliznuo se i udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji koji su bili prisutni su ga izvukli iz vode i obavestili Hitnu pomoć. Hitna pomoć i policija došli su na lice mesta, ali nažalost, dečak je preminuo -potvrđeno je u PU Pirot.

Vest o strašnoj tragediji prenela je i Televizija Pirot koja je navela da je ekipa Hitne pomoći, po izlasku na lice mesta, mogla da konstatuje samo smrt dečaka. Prema informacijama tog medija, do tragedije je došlo juče nešto pre 15 sati.

Vodopad Tupavica Foto: Youtube/Printscreen/Shutterstock

- Dete koje je u pratnji roditelja boravilo na vodopadu Tupavica na Staroj planini, popevši se ka vrhu vodopada, okliznulo se i palo. U Hitnoj medicinskoj pomoći Pirot, potvrđeno nam je da je, kada je ekipa lekara stigla, mogla samo da konstatuje smrt - objavljeno je na Televiziji Pirot.

Kako se navodi u objavi, reč je o, kako kažu meštani sela Dojkinci, detetu uzrasta od 12 do 15 godina iz Aleksinca.

- Meštani kažu da je ovaj ishod usledio posle toga što je dete pokušalo da stane na neki od kamena koji je obložen veoma klizavim i muljnim algama. Prema rečima meštana Dojkinaca, na lice mesta izašli su i pripadnici PU Pirot i ekipe Hitne medicinske pomoći - navodi Televizija Pirot.

Vodopad Tupavica na kojem se desila tragedija u kojoj je nastradao dečak jedan je od najlepših i najposećenijih vodopada na Staroj planini. Nalazi se svega 50 metara od puta, što ga čini veoma lako dostupnim pa ga zato obilazi veliki broj turista i zaljubljenika u prirodne lepote.