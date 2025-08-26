TEŠKA NESREĆA KOD PARAĆINA: Motociklista poginuo dok ga je šlepao automobil
Motociklista Z.M. (58) iz Raševice poginuo je u strašnoj nezgodi koja se dogodila kod Paraćina, kada je pao sa motocikla koji je šlepao automobil marke "pežo", a kojim je upravljao V.V. (35).
Saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 18 sati na putu Čepure ka Raševici. Motociklista je od zadobijenih povreda poginuo na mestu nesreće.
Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku tragedije automobil je šlepao motocikl.
- Vozač automobila je užetom šlepao motocikl koji nije bio ispravan. U trenutku nesreće uže se otkinulo, a vozač pao zajedno sa motociklom - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.
On dodaje da je motociklista Z.M. prilikom pada zadobio povrede opasne po život.
- Povrede su bile takve da je Z.M. poginuo na mestu nesreće. Ne znam odakle im ideja da šlepaju motocikl? Vozač automobila bio je van sebe nakon svega - kaže sagovornik.
Prema njegovim rečima na mesto nesreće ubrzo je stigla i policija koja je obavila uviđaj.
Istragom koja je pokrenuta biće utvrđeni svi detalji ove tragdije.
(Kurir.rs/Informer)