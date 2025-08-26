Slušaj vest

Tinejdžer Mateja M. (15) iz Aleksinca nastradao je tokom penjanja na stene na vodopadu Tupavica na Staroj planini, nakon što se okliznuo, udario glavom o stenu i pao u vodu.

Tragedija se dogodila juče 25. avgusta oko 15 sati kad je porodica, tokom boravka na Staroj planini, posetila vodopad. Dečak se popeo na stenu koja je bila klizava i puna algi i, nažalost, okliznuo se. Tokom pada nije uspeo da se uhvati za nešto, jer se sve brzo odigralo i pao je direktno na glavu. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Popeo se na stenu

- Mateja je bio sa porodicom navodno, na izletu i odlučili su da posete vodopad koji je inače, nalepši i najposećeniji. U jednom trenutku dok su šetali, dečak se popeo na jednu stenu i proklizala mu je noga. Okliznuo se i pao. Prava tragedija - kaže naš sagovornik i dodaje:

Roditelji gledali pad

- Scene koje su usledile bile su jezive. Roditelji Mateja, ali i svi prisutni odmah su pokušali da mu pomognu. Izbezumljeni roditelji izvukli su ga iz vode, bilo je i krvi. Pozvana je Hitna pomoć i policija koje su brzo došli na mesto nesreće, ali nažalost lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt tinejdžera.

Dežurni tužilac naložio je da se telo dečaka pošalje na obdukciju.