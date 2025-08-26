Slušaj vest

U mestu Raševica kod Paraćina dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio motociklista Dragan M. (58).

Prema rečima očevidaca, automobil je šlepao motor vezan kanapom, dok je za upravljačem dvotočkaša bio Dragan. U jednom trenutku došlo je do zatezanja konopca, motor je izgubio stabilnost i motociklista je pao.

- Bio sam na licu mesta, bukvalno nekoliko sekundi nakon tragedije. Dragan je još davao znake života, ali je izdahnuo posle dva minuta. Kad su stigli lekari Hitne pomoći, već je bio mrtav. Nije imao kacigu, glavom je udario u beton i to ga je koštalo života - kazao je očevidac.

Dragan nastradao na motoru dok ga je prijatelj šlepao

Drugi svedok je rekao da se pretpostavlja da je motor na nizbrdici ubrzao i da je vozač pokušao da prikoči. Automobil je, kako navodi, zatim, "cimnuo" kanap koji se naglo zategao i motociklista je pao.

- Sve se dogodilo na nekoliko kilometara od Draganove kuće. Njemu se pokvario motor i prijateljje odlučio da ga šlepa. Nisu išli brzo, najviše 40 kilometara na sat, ali se desilo najgore. Dragan je bio iskusan vozač motora dugi niz godina. Verovatno sudbina, velika tuga – navodi očevidac.

Dragan M. bio je poznat meštanima Raševice kao nekadašnji vlasnik lokalne pekare. Poslednjih godina živeo je i radio u Beču.