"Mateja, dragi moj! Prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati. Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru anđele moj. Tvoj čika te voli zauvek"- ovo je potresna poruka strica tinejdžera Mateja M. (15) iz Aleksinca, koji je nastradao tokom penjanja na stene na vodopadu Tupavica na Staroj planini.

Tragedija se dogodila juče 25. avgusta oko 15 sati kad je porodica, tokom boravka na Staroj planini, posetila vodopad. Dečak se popeo na stenu koja je bila klizava i puna algi i, nažalost, okliznuo se. Tokom pada tinejdžer nije uspeo da se uhvati za nešto, jer se sve brzo odigralo i pao je direktno na glavu. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Kako smo već napomenuli, društvene mreže su preplavljene tužnim oproštajima od tinejdžera, a ispod objave neutešnog strica mogu se pročitati brojni tužni komentari u kojima mu prijatelji i rođaci izjavljuju saučešće.

Tuga do neba

"Tuga do neba, neka ga anđeli čuvaju", "Iskreno saučešće, neka počiva u carstvu nabeskom", "Velika tuga za velikog Mateja", "Neizmerna žalost, neka ga anđeli čuvaju jer njima i pripada", "Ovo je velika tuga za tobom Mateja, prerano si dete otišao" - samo su neki od tužnih oproštaja koji se mogu pročitati na mrežama.

Aleksinac tuguje za Matejom M. koji je pre dva meseca završio osnovnu školu i za nekoliko dana je trebalo da postane srednjoškolac. Njegovi sugrađani ovu tužnu vest primili su sa bolom i tugom koja ih je bukvalno paralisala, a komšije ne mogu da zadrže suze od kada su saznali za tragičnu vest.

Gorka sudbina

Nastradali dečak Mateja M. Foto: Društvene Mreže

- Oni su moje komšije tu, na stotinu metara i divni su ljudi. Majka radi u prodavnici, a svi zajedno izrađuju zanatske predmete od drveta. Mateja je sad imao maturu pre dva meseca jer je završio osnovnu školu i pripremao se za srednju, a eto kako sudbina može da bude gorka prema tako nekim divnim ljudima. Ja sam i isplakala sinoć kada sam čula šta se dogodilo - rekla je jedna od komšinica ove porodice iz Aleksinca.

Neopisivu tugu osećaju i Matejini prijatelji koji ne mogu da dođu sebi nakon što su ostali bez njega.

- On je izuzetan mladić, predobar drug. Jedno vreme se bavio fudbalom koji odlično igra i imao je neke planove. Strašno šta nam se dogodilo - kratko nam je rekao jedan tinejdžer i objasnio da je Mateja trebalo za mesec dana da napuni 15 godina i proslavi rođendan.