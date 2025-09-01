Slušaj vest

Više od šest meseci austrijska policija traga za prevarantkinjom veka, Marijanom M., a kako Kurir saznaje, nedavno je podignuta optužnica koja se bazira na niz teških krivičnih dela, s obzirom na to da je istraga pokazala da je Srpkinja zajedno sa ostatkom optužene porodice godinama živela na račun prevarenih građana!

Pored Marijane, njen sin Frančesko, snaja Dona i bivši suprug Dejan (47) sada su pod istragom zbog sumnje na tešku prevaru, pranje novca i formiranje kriminalne organizacije. Osim šamanke, svi ostali optuženi članovi porodice su u pritvoru, a njihovo bogatstvo se još uvek sabira.

Kako saznajemo, advokat njenog sina uložio je žalbu na odluku o produženju pritvora, tražeći da se on brani sa slobode. O žalbi će odlučivati Apelacioni sud, a odluka se očekuje vrlo brzo. U međuvremenu, izvor blizak sudu otkriva da bi prvo ročište moglo da bude zakazano već za oktobar.

- Optužnica je podignuta, sud je sada na potezu. Advokat sina insistira da nema razloga da i dalje bude u pritvoru, ali tužilaštvo smatra da postoji opasnost od bekstva i ponavljanja dela. Apelacioni sud će u narednim danima doneti odluku, a prema trenutnim informacijama, pripremno ročište zakazaće se za jesen - rekao je sagovornik Kurira.

Poternica na snazi

Marijana M. je u međuvremenu nestala, pa je za njom raspisana poternica. Veruje se da se krije u inostranstvu, a istraga ide u više pravaca. Prema nezvaničnim informacijama, promenila je identitet i koristi lažna dokumenta.

Šamanka Marijana M. Foto: Printscreen/polizei.gv.at

- Ona je ključna figura u ovom slučaju. Policija i dalje intenzivno traga za njom, a sve ukazuje da se sklonila preko granice. Postoji mogućnost da se krije i u Srbiji - kažu naši izvori.

Šta je nađeno u vili

Podsetimo, Marijana M. dospela je u žižu javnosti nakon spektakularne policijske akcije sprovedene početkom godine. Tada su u njenom domu i prostorijama koje je koristila pronađeni šokantni predmeti, koji su, prema rečima svedoka, korišćeni u bizarnim ritualima.

Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra), 5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka.

Pogledajte luksuzne satove koji su pronađeni prilikom pretresa novog saučesnika odbegle šamanke:

1/5 Vidi galeriju Zaplenjeni luksuzni satovi Foto: Printscreen/polizei.gv.at

Ovde možete pogledati i nakit koji je zaplenjen prilikom novog hapšenja, a pronađeni su i okultni predmeti korišćeni u seansama:

1/31 Vidi galeriju Zaplenjen nakit, okultni predmeti korišćeni u seansama Foto: Printscreen/polizei.gv.at

Pronađeni predmeti x tarot karte x amajlije, drago kamenje x tamjan, crveni konci, pramenovi kose x vaterno oružje x 25 kg zlata x 6 miliona evra u gotovini

U međuvremenu, istražitelji su otkrili 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži – uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.

Inače, novčići su bili sakriveni u običnim plastičnim kesama u zazidanom bazenu. U bazen je moglo da se uđe samo kroz otvor na podu.

Fotografije zaplenjenog zlatnog mercedesa možete pogledati OVDE.

Foto: Austrijska Policija

Kako su varali ljude

"Vidovnjakinje", koje su sebe nazivale Amela (alijas Marijane M.) i Ana (alija njene snaje Done), navodno su uvek direktno pristupale svojim potencijalnim žrtvama.

- Prema dosadašnjim rezultatima naše istrage, one su obmanjivale ljude. Na primer, pretvarale su se da će im rođak poginuti u teškoj saobraćajnojnesreći - rekao je ranije kriminalistički istražitelj Vels.

Da bi razbili navodno prokletstvo, prevaranti su zahtevali novac i nakit kako bi vršili "rituale pročišćenja".

- Žrtve su navedene da veruju da će svoje stvari dobiti nazad. U jednom slučaju, žena je predala ukupno više od 730.000 evra. Nakon toga, nije mogla više da stupi u kontakt sa prevarantima - kazao je Vels.