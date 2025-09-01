SUD NA POTEZU ZBOG ŠAMANKE IZ SRBIJE! Posle prevare veka austrijske vlasti već mesecima popisuju imovinu i milionsko bogatstvo Marijane M.
Više od šest meseci austrijska policija traga za prevarantkinjom veka, Marijanom M., a kako Kurir saznaje, nedavno je podignuta optužnica koja se bazira na niz teških krivičnih dela, s obzirom na to da je istraga pokazala da je Srpkinja zajedno sa ostatkom optužene porodice godinama živela na račun prevarenih građana!
Pored Marijane, njen sin Frančesko, snaja Dona i bivši suprug Dejan (47) sada su pod istragom zbog sumnje na tešku prevaru, pranje novca i formiranje kriminalne organizacije. Osim šamanke, svi ostali optuženi članovi porodice su u pritvoru, a njihovo bogatstvo se još uvek sabira.
Kako saznajemo, advokat njenog sina uložio je žalbu na odluku o produženju pritvora, tražeći da se on brani sa slobode. O žalbi će odlučivati Apelacioni sud, a odluka se očekuje vrlo brzo. U međuvremenu, izvor blizak sudu otkriva da bi prvo ročište moglo da bude zakazano već za oktobar.
- Optužnica je podignuta, sud je sada na potezu. Advokat sina insistira da nema razloga da i dalje bude u pritvoru, ali tužilaštvo smatra da postoji opasnost od bekstva i ponavljanja dela. Apelacioni sud će u narednim danima doneti odluku, a prema trenutnim informacijama, pripremno ročište zakazaće se za jesen - rekao je sagovornik Kurira.
Poternica na snazi
Marijana M. je u međuvremenu nestala, pa je za njom raspisana poternica. Veruje se da se krije u inostranstvu, a istraga ide u više pravaca. Prema nezvaničnim informacijama, promenila je identitet i koristi lažna dokumenta.
- Ona je ključna figura u ovom slučaju. Policija i dalje intenzivno traga za njom, a sve ukazuje da se sklonila preko granice. Postoji mogućnost da se krije i u Srbiji - kažu naši izvori.
Šta je nađeno u vili
Podsetimo, Marijana M. dospela je u žižu javnosti nakon spektakularne policijske akcije sprovedene početkom godine. Tada su u njenom domu i prostorijama koje je koristila pronađeni šokantni predmeti, koji su, prema rečima svedoka, korišćeni u bizarnim ritualima.
Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra), 5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka.
Pogledajte luksuzne satove koji su pronađeni prilikom pretresa novog saučesnika odbegle šamanke:
Ovde možete pogledati i nakit koji je zaplenjen prilikom novog hapšenja, a pronađeni su i okultni predmeti korišćeni u seansama:
Pronađeni predmeti
x tarot karte
x amajlije, drago kamenje
x tamjan, crveni konci, pramenovi kose
x vaterno oružje
x 25 kg zlata
x 6 miliona evra u gotovini
U međuvremenu, istražitelji su otkrili 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži – uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.
Inače, novčići su bili sakriveni u običnim plastičnim kesama u zazidanom bazenu. U bazen je moglo da se uđe samo kroz otvor na podu.
Fotografije zaplenjenog zlatnog mercedesa možete pogledati OVDE.
Kako su varali ljude
"Vidovnjakinje", koje su sebe nazivale Amela (alijas Marijane M.) i Ana (alija njene snaje Done), navodno su uvek direktno pristupale svojim potencijalnim žrtvama.
- Prema dosadašnjim rezultatima naše istrage, one su obmanjivale ljude. Na primer, pretvarale su se da će im rođak poginuti u teškoj saobraćajnojnesreći - rekao je ranije kriminalistički istražitelj Vels.
Da bi razbili navodno prokletstvo, prevaranti su zahtevali novac i nakit kako bi vršili "rituale pročišćenja".
- Žrtve su navedene da veruju da će svoje stvari dobiti nazad. U jednom slučaju, žena je predala ukupno više od 730.000 evra. Nakon toga, nije mogla više da stupi u kontakt sa prevarantima - kazao je Vels.
Za izlečenje žrtvi je tražila najpre 3000 evra, a videvši da joj je lakoverna žrtva poverovala i da može od nje da izvuče još više novca, smislila je novi, još suroviji plan. Gatara i žrtva ubrzo su dogovorile nove sastanake. U crkvi u Badenu, u Donjoj Austriji, osumnjičena Marijana M. izvršila je ritual nad žrtvom i tako joj "naplatila" još 727.000 evra.