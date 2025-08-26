Slušaj vest

Državljanin Srbije L. M. (39), blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, ilegalno je ušao i boravio u Crnoj Gori iako mu je bio zabranjen ulaz u susednu državu, saopštila je Uprava policije.

L. M. je, kako se navodi, lociran u Herceg Novom i proteran iz države, a iz policije napominju da je on od ranije poznat kao izvršilac više teških krivičnih dela na teritoriji Srbije.

Policija je pretresla stan u vlasništvu V.V. koji je, kako se sumnja, L.M. koristio dok je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Pretresom je pronađena manja količina marihuane, pa je V.V. uhapšen zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

- Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug", Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, su shodno ciljanim planskim aktivnostima, kroz međuagencijsku saradnju, vršeći pojačane kontrole operativno interesantnih, sa njima povezanih osoba i osoba koje se vode kao članovi organizovanih kriminalnih grupa, a u cilju sprečavanja vršenja krivičnih dela i prekršaja, te održavanja stabilnog stanja bezbednosti, kontrolisali više osoba na teritoriji opštine Herceg Novi. Izvršenom kontrolom na jednoj plaži u Herceg Novom policijski službenici zatekli su lice L.M. (39) državljanina Republike Srbije koji je doveden u službene prostorije, te je od njega prikupljeno obaveštenje na zapisnik na okolnosti ulaska i boravka u Crnoj Gori, budući da su policijski službenici proverama utvrdili da je za njega aktivna zabrana ulaska stranca u Crnu Goru, te da je u našu državu ušao ilegalnim putem na području opštine Rožaje - navodi se u saopštenju.

Kako je pojašnjeno, za L. M. je ranije izrečena mera zabrane ulaska u Crnu Goru, imajući u vidu da je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi sa teritorije te države.

- Od L.M. su ovom prilikom uz izdatu potvrdu oduzeti predmeti koji će koristiti u daljem postupku, dok je nakon pribavljene naredbe Osnovnog suda u Herceg Novom izvršen i pretres stana vlasništvo V.V, za koji se sumnja da je L.M. koristio dok je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Pretresom je pronađena manja količina opojne droge marihuana te je V.V. lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga - dodaje se.

Nakon konsultacija sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, kao i Osnovnim državnim tužilaštvom u Rožajama, L.M. je prekršajno sankcionisan shodno Zakonu o strancima, nakon čega mu je doneto rešenje o otkazu boravka, pa je u pratnji policije sproveden na granični prelaz sa Srbijom.