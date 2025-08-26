Slušaj vest

Maloletne ubice uglavnom nisu vešte, ispostavi se da su naivni i nespretni, ali spremni da ubiju, a sve češće ih vrbuju kriminalni klanovi. Najsvežiji primer je Ljubiša Kan i njegov pokušaj ubistva u Pržnu. Na njega je pucao mladić koji ima 19 godina.

O plaćenim ubicama i ubicama maloletnicima govorili su gosti emisije "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs, Radiša RoSkić, advokat i Božidar Spasić, penzionisani inspektor Službe državne bezbednosti, koji se uključio uživo u program.

Marko Ljubiša Kan ranjen na bazenu hotela u Pržnu

Spasić: Profesionalne ubice su plaćene drogom

Spasić je istakao kako je danas kriminalnim krugovima teže pronaći nekoga ko će profesionalno izvršiti naručeno ubistvo, kako su mnogi koji su odlučili time da se bave već nastradali ili su uhapšeni i privedeni pravdi.

- Profesionalni ubica je profesija koja se plaća uglavnom novcem, ali i drogom. Kada govorimo o maloletnicima kao izvršiocima, oni su produžena ruka pravih profesionalaca i kriminalaca. Angažuju ih jer je teško naći pravog profesionalnog ubicu, ili radi vrbovanja. Onaj ko ih angažuje smatra da su oni najpogodniji zbog činjenice da su brzi, ne razmišljaju mnogo i uslovi angažmana su mnogo bolji. Traže manje para nego profesionalne ubice.

Foto: Kurir Televizija

Radulović: Naručioci biraju izvršioce prema godinama

Jedan od ključnih faktora na koje naručioci obraćaju pažnju prilikom odabira izvršioca jeste broj godina. Radulović je podsetio na prednosti koje za njih predstavlja ubica koji nema navršenu 21 godinu.

- Jedan od ključnih motiva je taj što ubica koji nema navršenu 21 godinu odgovara mnogo blažom zatvorskom sankcijom. Postoji i faktor koji je ključan, a to je da angažovani uglavnom nema krivični dosije, što znači da može da putuje. Kao mlad gost hotela ne upada nikome u oči i ne izazva sumnju, može neometano da se prikrade žrtvi.

Foto: Kurir Televizija

Radulović napominje i da je neminovna obuka kroz koju ubice prethodno prolaze.

- Niko od njih nije prvi put uzeo pištolj u ruke pa zapucao u metu.

Roskić: Zastupao sam maloletnike, svi su iz disfunkcionalnih porodica

Roskić je govorio o načinu na koju kriminalni klanovi dolaze do novih članova, odnosno u svoj svet uključuju neiskusne i mlade ljude čiji opis odgovora zadatku.

Foto: Kurir Televizija

- Osnovni potencijal za vrbovanje vrlo mladih izvršitelja težih krivičnih dela zapravo predstavljaju grupe, nekolicina tih mladića koja se nalazi kao satelit u blizini većih i poznatih kriminalnih grupa. Prvi korak je selekcija, a zatim preuzimanje mera za potpunu indoktrinaciju i za dopunsku motivaciju. Pravog nalogodavca često i ne poznaju, pa ne mogu shvatiti ni značaj onoga što čine.

Roskić je došao i do važnog zaključka zastupajući veći broj maloletnika koji su izvršili teža ili lakša krivična dela.

- Zastupajući maloletnike tokom karijere došao sam do zaključka da su uglavnom u pitanju deca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica.

KAKO MALOLETNICI POSTAJU PROFESIONALNE UBICE? "Vrbuju decu sa ulice jer je pravih sve manje"

