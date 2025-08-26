Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na beogradskom Pupinovom mostu u smeru ka Borči muškarac je izgubio kontrolu nad automobilom i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Na sreću, čovek je preživeo, a kako se sada saznaje, amputirana su mu oba stopala.

Vozač automobila "reno megan" P. Š. (55) je pri velikoj brzini naleteo na bankinu koja je probila karoseriju vozila i tom prilikom je P. Š. zadobio teške povrede nogu. Prevezen je u KBC Bežanijska kosa, gde su mu amputirana oba stopala.

Kako smo ranije pisali, pripadnik MUP-a Republike Srpske Nemanja Stupar je ne oklevajući ni sekund pritrčao u pomoć kada je video da se dogodila saobraćajna nesreća.

Pripadnik MUP Republike Srpske Nemanja Stupar Foto: Privatna Arhiva

- Prišli smo čoveku, bio je svestan, što nas je dodatno ohrabrilo. Pregledali smo mu detaljno glavu, vrat, kičmu kako mu prilikom pomeranja nešto ne bi povredili. Pogledao sam mu noge, u tom delu gde je bila bankina i video stravičan prizor - ispričao je on za Kurir i dodao: