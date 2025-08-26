VOZAČU KOJI JE DOŽIVEO UDES NA PUPINOVOM MOSTU AMPUTIRANA OBA STOPALA! Bankina mu presekla udove, život mu spasao hrabri policajac Nemanja!
U saobraćajnoj nesreći koja se u petak uveče dogodila na beogradskom Pupinovom mostu u smeru ka Borči muškarac je izgubio kontrolu nad automobilom i udario u metalnu zaštitnu ogradu. Na sreću, čovek je preživeo, a kako se sada saznaje, amputirana su mu oba stopala.
Vozač automobila "reno megan" P. Š. (55) je pri velikoj brzini naleteo na bankinu koja je probila karoseriju vozila i tom prilikom je P. Š. zadobio teške povrede nogu. Prevezen je u KBC Bežanijska kosa, gde su mu amputirana oba stopala.
Kako smo ranije pisali, pripadnik MUP-a Republike Srpske Nemanja Stupar je ne oklevajući ni sekund pritrčao u pomoć kada je video da se dogodila saobraćajna nesreća.
- Prišli smo čoveku, bio je svestan, što nas je dodatno ohrabrilo. Pregledali smo mu detaljno glavu, vrat, kičmu kako mu prilikom pomeranja nešto ne bi povredili. Pogledao sam mu noge, u tom delu gde je bila bankina i video stravičan prizor - ispričao je on za Kurir i dodao:
- Noge smo mu ostale u cipelama, patikama... On je sedeo, nije mogao da se pomeri. Bankina ga je presekla. Zaustavljali smo ljude po putu da nam daju nešto da mu vežemo noge, kaiš, šta god imaju, samo da ga vežemo. Vreme je prolazio, a on je krvario, moralo je to da se sanira. Uspeli smo nekako da mu vežemo noge iznad kolena da ne bi iskrvario. Ubrzo se pojavila i ekipa Hitne pomoći koja ga je potom preuzela i saniteteom odmah transportovala u bolnicu - kazao je za Kurir ovaj heroj iz Republike Srpske.
(Kurir.rs / Telegraf.rs)