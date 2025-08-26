Slušaj vest

Državljanin Srbije koji je proteran iz Crne Gore pošto je ušao ilegalno u tu državu je Luka Medić, blizak kavačkom klanu i Veljku Belivuku.

Medić je, podsetimo, više puta privođen i osuđivan u Srbiji, a navodno je bio blizak i sa Vladimirom Roganovićem iz Herceg Novog, koji je ubijen u Beču u decembru 2018. Roganović je inače, bio jedan od najbližih saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Medić i Roganović bili su zajedno hapšeni 2017. u Beogradu i tada su kod njih pronađena falsifikovana dokumenta. Operativne informacije, ukazivale su da su u to vreme pripremali likvidacije u Beogradu. Godinu dana kasnije, Roganović koji je inače rodom iz Herceg Novog je ubijen - podseća sagovornik Kurira.

Roganović je zbog toga osuđen u Beogradu na godinu dana zatvora i deportovan je Crnoj Gori.

Vladimir Roganović ubijen u Beču Foto: Printscreen

U istoj akciji, tada je policija u prestonici uhapsila i pripadnike istog klana Nemanju Zurovca i Strahinju Kneževića. Kako je tada rečeno iz policije, lisice su im stavljene kada su se vraćali s mesta na kom su vežbali gađanje iz pištolja s prigušivačem, a koji je pronađen u BMW-u u kom ih je policija zatekla. U kolima je tada, navodno, pronađen i karton u koji su pucali.

Tokom istrage koja je pokrenuta zbog sumnje da su planirali likvidacije, otkriven je štek stan u jednoj zgradi, a koji je iznajmio Luka Medić.

- Medić je bio blizak saradnik ubijenog vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića kao i Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolj. Kada je Belivuk uhapšen u jednom restoranu u Beogradu, sedeo je za stolom s nekoliko prijatelja koji su tada privedeni. Među njima je bio i Strahinja Knežević, koji je ubrzo pušten - podseća naš sagovornik.

Inače, Medić je 2015. bio osuđen na tri godine i dva meseca zatvora zbog trgovine drogom, a na zatvorsku kaznu zbog istog krivičnog dela osuđen je i 2018.

Podsetimo, crngorska policija je danas saopštila da je Medić zatečen na plaži u Herceg Novom i da je utvrđeno da je u Crnu Goru ušao ilegalno, jer mu je ranije susedna država zbog bliskosti sa kavačkim klanom zabranila ulazak. Odlukom crnogorskog pravosuđa, on je ispraćen do granice i proteran.