Državna policija italijanskog grada Frozinone uhapsila je tri osobe koje se sumnjiče zbog niza teških krađi, a italijanski mediji pišu da je među uhapšenima i jedan državljanin Srbije (45)!

Pripadnici policije sproveli su filmsku akciju, a po nalogu Kancelarije javnog tužioca, uhapšeni su odmah sprovedeni u pritvor po hitnom postupku.

Nakon što je identitet srpskog državljanina potvrđen, Kancelarija za imigraciju pokrenula je dodatne provere i ustanovila da je ilegalno boravio u Italiji, a uz to uz njegovo ime vezuje se i krcati dosije. Kako pišu, on je tražen i zbog velikog broja provala, nezakonitog praćenja i proganjanja, pretnji...

Iz tog razloga je, kako pišu Italijani, opasan, te je u rekordnom roku izdat nalog za deportaciju, dok je prethodno sudija potvrdio da je reč o Srbinu koji je ozbiljna pretnja.

Srbin je sproveden na aerodrom Fjumičino, ukrcan na let i vraćen u domovinu, uz zabranu ponovnog ulaska u Italiju.

