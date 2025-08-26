Slušaj vest

Maloletni državljanin Srbije (17) uhapšen je juče zbog sumnje da je u Bečićima, vozeći gliser sa gumom, izazvao nesreću u kojoj je žena koja je bila na gumi zadobila povrede vrata i glave. Krivična prijava podneta je i protiv J. L. vlasnice firme "C. C." d.o.o Budva koja se bavi sportsko rekreativnim aktivnostima na vodi, zbog toga što je zaposlila maloletnika bez odgovarajućih dozvola.

- Službenici budvanske policije obavešteni su juče od strane Hitne medicinske pomoći Budva da su izašli na lice mesta u naselju Bečići, gde je jedna osoba prijavila da je zadobila povrede vrata i glave prilikom vožnje gumenim plovilom - rekvizitom za vuču na vodi, usled neprimerenog upravljanja gliserom koji je vukao gumu - navodi se u saopštenju policije.

Na licu mesta je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru izvršen uviđaj, nakon čega je u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Budva dovedeno maloletnik star 17 godina iz Republike Srbije, zaposlen u firmi "C.C.“ d.o.o. Budva koja se bavi sportsko rekreativnim aktivnostima na vodi, kao i odgovorno lice ovog privrednog subjekta J. L.

Ilustracija Foto: Profimedia

- Nakon prikupljenih obaveštenja od dvoje privedenih i obavljenog razgovora sa oštećenim u Kliničkom centru Crne Gore, sa sveukupnim spisima predmeta upoznat je postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koja se izjasnila da se u radnjama maloletnika stiču elementi krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, te da se on liši slobode. Osim toga, tužilac se izjasnio i da se u radnjama J. L. stiču elementi krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, te da se protiv nje podnese krivična prijava u redovnom postupku - navodi se u saopštenju.

Sumnja se da su maloletnik i J. L. izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret na taj način što je J. L. dozvolila upravijanje plovilom marke "BAYLINER" maloletniku koje nije adekvatno prijavljen i bez odgovarajuće dozvole i tako izazvala opasnost za život i telo oštećenog u sklopu obavljanja svoje privredne delatnosti, odnosno izdavanja i pružanja usluga vuče na gumenim tubama, odosno na plovilu koje je plovilo pod zastavom Poljske i kao takvo nije moglo biti korišteno u privredne svrhe.

- Usled toga, maloletnik je prilikom izvođenja manevara na moru prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice povređeno - dodaje se.

Kako se navodi, u saobraćajnoj nezgodi na moru nije došlo do kontakta plovila sa drugim plovilom ili osobom, međutim, zbog načina upravljanja plovilom koje je vuklo „gumu za vodu“ na kojem se nalazila oštećena, ona je zadobila povrede i njoj je ukazana lekarska pomoć.