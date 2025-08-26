Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju H.F. (55), A.B. (52) i D.B. (19) zbog sumnje da su napali policajce koji su došli na intervenciju, pošto je prijavljeno da D. B. vrši nasilje u porodici prema vanbračnoj supruzi.

Oni se sumnjiče da su učinili po jedno krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok se okrivljeni D. B. tereti i da je počinio delo nasilje u porodici.

- Naredbom o sprovođenju istrage okrivljenima se stavlja na teret da su napali policijske službenike PS Zemun koji su postupali po prijavi za nasilje u porodici i naneli im lake povrede tako što su okrivljeni A. B. i okrivljena H. F. udarali policajce u leđa, noge, ruke i stomak i gurali ih dok su policijski službenici od okrivljenog D. B. oduzimali nož koji je okrivljeni prislonio na vrat svoje vanbračne supruge - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Tokom intervencije je, kako se dodaje, D. B. sve vreme pružao otpor i opirao se hapšenju, nakon čega je, dok su A. B. i H. F. napadali policajce, u jednom momentu uspeo da se otrgne, pa je uputio pretnju da će uzeti nož i sve zaklati. Nakon toga ga je policijski službenik fizičkom snagom sprečio da uzme nož, doveo ga u položaj za vezivanje i stavio mu lisice na ruke.

- Na saslušanju u tužilaštvu okrivljena H. F. i okrivljeni D. B. su izjavili da će se braniti ćutanjem, dok je okrivljeni A. B. negirao izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju tužilaštva.