POLICIJA U SREMSKOJ MITROVICI UHAPSILA TINEJDŽERA! Pretresom kuće nađeno 650 grama amfetamina i više od kilogram marihuane!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su P. V. (19), zbog sumnje da je izvršio delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Prilikom pretresa njegove kuće u Sremskoj Mitrovici, policija je našla i oduzela oko 650 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
