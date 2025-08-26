Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su P. V. (19), zbog sumnje da je izvršio delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pretresa njegove kuće u Sremskoj Mitrovici, policija je našla i oduzela oko 650 grama praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin i više od kilogram biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

