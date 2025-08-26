Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Leskovac - Brestovac učestvovala su dva vozila. S. J. (54) iz Lipovice upravljao je vozilom "Reno megan" i kretao se iz pravca Lipovice ka Pečenjevcu, dok je D. P. (50) iz Niša išao "Fiat Puntom" iz pravca Pečenjevca ka Lipovici.

S. J. (54) prešao je na suprotnu stranu kolovoza kojom se kretao stradali D. P. pa je svojim vozilom udario u "Fiat Punta".

Tom prilikom D. P. je zadobio teške telesne povrede, opasne po život. D. P. je tog dana, oko 18 sati, preminuo od zadobijenih povreda.

Policijski službenici su uzeli uzorak krvi S. J. (54), a analizom u Zavodu za sudsku medicinu utvrđeno je prisustvo alkohola u krvi u koncentraciji od 1.45 promila.

Po nalogu dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, osumnjičenom S. J. je određeno zadržavanje do 48 sati i danas će biti priveden sa saslušanje pred tužioca.

