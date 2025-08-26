Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Vranju potvrđeno je Kuriru da je dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva obavešten o da je na putu od Bujanovca ka selu Veliki Trnovac, nepoznata osoba na nasilan način od vlasnika zlatare iz Bujanovca ukrala novac i veću količinu zlata. Predmetno delo je kvalifikovano kao krivično delo Razbojništvo.

Po nalogu tužilaštva preduzimaju se sve dalje radnje na otkrivanju identiteta izvršioca ovog krivičnog dela i prikupljanju dokaza, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Vranju.

Iz PU Vranje Kuriru je potvrđen događaj.

- PU Vranje u nedelju oko 21 i 40 časova prijavljen je događaj da su dva NN lica na putu Bujanovac – Veliki Trnovac na nasilan način oduzela novac i zlato vlasniku zlatare iz Bujanovca

Policija radi na rasvetljavanju ovog događaja.

