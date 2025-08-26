Slušaj vest

Prvo sam čula jedan pucanj, a zatim posle kratke pauze još nekoliko. Branislav se okrenuo ka meni i počeo da se grči, pa sam shvatila da je pogođen. Nisam se okretala oko sebe da vidim šta se desilo, već sam mu prišla, jer je pao. Dozivala sam ga i onda pozvala Hitnu pomoć.

Ovo je na suđenju za ubistvo bivšeg vođe jedne od navijačkih grupa Partizana Branislava Penčića u Višem sudu u Beogradu ispričala svedok Ana Dimitrijević, njegova vanbračna supruga. Ona je rekla da je tada pokušala da mu zaustavi krvarenje, pa mu je podigla majicu i videla rupu u sredini grudne kosti ka ulevo, koja nije mnogo krvarila.

- Dozivala sam da mi neko pomogne, ali niko nije došao. Branislav je bio pretežak, da bih mogla da ga okrenem ili podignem i prevezem do bolnice - kazala je svedokinja.

Inače za ovo teško ubistvo sudi se Damiru Porčiću (30) iz Hrvatske, Šainu Umeriju (56) iz Makedonije i Igoru Bajramiju (48) iz Beograda. Porčić je okrivljen da je 19. marta 2022. godine pucao u Penčića iz pištolja sa prigušivačem u blizini njegove zgrade u Obrenovcu, a pre toga je danima sa Umerijem, koji je vozio, pratio kretanja i navike Penčića, dok je Bajrami osumnjičen da je Porčića posle tog zločina odvezao do autobuske stanice u Beogradu.

Ana Dimitrijević je ispričala da su se tog dana vratili džipom iz Beograda u Obrenovac i parkirali u blizini zgrade gde žive.

- To je neuređen parking. Nismo se tu slučajno parkirali, već zato što smo ranije tog dana oko 11 časova tu ostavili "klia", pa smo došli na taj parking da ostavimo džipa, a dalje po Obrenovcu da idemo "kliom" - kazala je Penčićeva supruga. - Branislav je poneo sve stvari iz džipa, a ja sam uzela samo ranac i jaknu. Napravili smo nekoliko koraka ka "kliu", koji je bio udaljen desetak metara i tada sam čula pucnjavu.

Na suđenju je saslušan i Penčićev otac Zoran, koji je ispričao da je tog dana ispred svoje zgrade u blizini mesta gde mu je sin ubijen video Šaina Umerija.

- Pre toga što se desilo ja sam okrivljenog Šaina video u dvorištu kod prolaza između zgrada. Nikoga drugog tu još nije bilo. Zapamtio sam ga, jer tu retko ko tako stoji, a pomislio sam da nekoga čeka. Video sam da gleda u pravcu zgrade u kojoj je tada živeo moj sin. Nisam video neku drugu osobu, koja mi je na takav način privukla pažnju - kazao je Zoran Penčić.

BAJRAMI NA SLOBODI

Okriveljeni Damir Porčić i Šain Umeri nalaze se u pritvoru u Beogradu, dok je Bajrami protekle tri godine bio u kućnom pritvoru sa nanogvicom. Na poslednjem pretresu sud je Bajramiju ukinuo tu meru zabrane napuštanja stana u Makišu i pustio ga da se brani sa slobode.