POLICIJA TRAŽI OVA DVA VOZAČA! Stravična scena u ponoć u Ostružnici uznemirila sve, Vlada iz Beograda nađen mrtav: KAMERE SNIMILE ŠTA SU URADILI
Policija u Beogradu ima saznanja da su još dvojica vozača "učestvovala" u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je stradao motociklista Vlada V. (36) iz Beograda.
On je nađen mrtav u nedelju nekoliko minuta nakon ponoći na putu ka Ostružnici. Kako se saznaje, on je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motorom i udario i metalnu zaštitnu ogradu. Od siline udarca motor je nastavio dalje da ide po putu, a Vlada je pao u suprotnu traku.
Nezvanično, ne zadugo iza njega naišao je drugi motorista. On je udario u delove vozila koji su bili na putu. Tom prilikom je pao, ali kako se nije povredio ustao je. Veruje se da on taj koji je Vladin motor pomerio sa strane, a zatim seo na svoj i otišao.
Da zlo bude veće preko dela tela Vlade prešao je vozač automobila koji je vozio od Ostružnice.
Inače, zanimljivo je da se ni jedan od vozača nije zaustavio i pozvao policiju i sačekao Hitnu pomoć.
Kako saznajemo, oni se ne dovode u vezu sa samom nezgodom, ali su njihova saznanja nakon nje potrebna policiji.
Po nalogu tužilaštva telo nastrdalog poslato je na obdukciju, a motocikl na veštačenje.
Kako se saznaje, kamere su snimile samu nezgodu, ali i ono što se dogodilo nakon nje!
Strašna statistika
Od početka godine u saobraćaјnim nezgodama јe poginulo 34 vozača motocikla, a letnji period јe naјkritičniјi za ovu kategoriјu učesnika.
- Apeluјemo na vozače motocikla da prilagode brzinu kretanja uslovima u saobraćaјu, imaјući u vidu da visoke temperature doprinose bržem nastanku umora, padu koncentraciјe i riziku za nastanak saobraćaјne nezgode, da budu dovoljno vidljivi ostalim vozačima i da obavezno koriste zaštitnu kacigu i opremu- kažu iz Uprave saobraćajne policije.