Policija u Beogradu ima saznanja da su još dvojica vozača "učestvovala" u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je stradao motociklista Vlada V. (36) iz Beograda.

On je nađen mrtav u nedelju nekoliko minuta nakon ponoći na putu ka Ostružnici. Kako se saznaje, on je u jednom trenutku izgubio kontrolu nad motorom i udario i metalnu zaštitnu ogradu. Od siline udarca motor je nastavio dalje da ide po putu, a Vlada je pao u suprotnu traku.

Nezvanično, ne zadugo iza njega naišao je drugi motorista. On je udario u delove vozila koji su bili na putu. Tom prilikom je pao, ali kako se nije povredio ustao je. Veruje se da on taj koji je Vladin motor pomerio sa strane, a zatim seo na svoj i otišao.

Da zlo bude veće preko dela tela Vlade prešao je vozač automobila koji je vozio od Ostružnice.

Inače, zanimljivo je da se ni jedan od vozača nije zaustavio i pozvao policiju i sačekao Hitnu pomoć.

Kako saznajemo, oni se ne dovode u vezu sa samom nezgodom, ali su njihova saznanja nakon nje potrebna policiji.

Po nalogu tužilaštva telo nastrdalog poslato je na obdukciju, a motocikl na veštačenje.

Kako se saznaje, kamere su snimile samu nezgodu, ali i ono što se dogodilo nakon nje!

Strašna statistika

Od početka godine u saobraćaјnim nezgodama јe poginulo 34 vozača motocikla, a letnji period јe naјkritičniјi za ovu kategoriјu učesnika.