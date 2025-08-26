Slušaj vest

Đorđe V. (18), mladić za kog mediji tvrde da je poreklom iz Srbije, optužen je za terorizam u Norveškoj, nakon što je nožem izbo Tamimu Nibras Džuhar, zaposlenu u popravnom domu kod Osla. Njemu se na teret stavlja terorizam i određen mu je pritvor do mesec dana, a ovaj slučaj izazvao je opštu paniku u ovoj zemlji.

Kako prenose norveški mediji, mladić Đorđe V. (18) državljanin je Nemačke, a njegovi roditelji su poreklom iz Srbije.

Stravični napad se dogodio u nedelju u popravnom domu, kada je mladić oštricom nasrnuo na Tamimu Nibras Juhar, državljanku Norveške, koja je rođena u Etiopiji i koja je bila zaposlena u ustanovi u kojoj se napad dogodio.

Mladiću je prvobitno na teret stavljeno ubistvo, međutim, optužnica je proširena i njemu se na teret stavlja i terorizam, a kako su opisali tamošnji mediji, on je iskazivao ekstremno desničarske stavove.

Njemu je određen pritvor do 30 dana u ponedeljak popodne, uz to mu je zabranjena komunikacija i poseta, kao i pristup medijima, dok će prve dve nedelje pritvora morati da provede u potpunoj izloaciji. Odluka je donesena iza zatvorenih vrata, zbog specifičnosti slučaja, ali uprkos odluci suda, mladić je zahtevao da se slučaj otvori za javnost i da prisustvuju publika i mediji.

Njegov advokat je istakao da mladić nije kriv ni za prvo, ni za drugo delo koje mu se stavlja na teret.

"On je detaljno objasnio svoje postupke i verovatno postoji saglasnost oko toga šta se dogodilo, a na neki način i zašto se to dogodilo. Ali on sam smatra da nije kriv u smislu krivičnog zakona", rekao je advokat mladića.

Kako je reko tužilac, mladić je želeo da izazove strah.

"I dalje su u toku ispitivanja, pregled elektronskih uređaja, što će biti fokus u narednim danima istrage. Mapiranje motiva, istraživanje šta je radio u vremenu koje je prethodilo ovim akcijama, što će nam biti važno. Tokom ispitivanja od strane policije, osamnaestogodišnjak je rekao da je namerovao da izazove strah", rekao je tužilac Filip Grin.

Policija je saopštila da nema naznaka da je mladić bio deo neke organizovane grupe i da je imao pomagače.

"Optuženi je dao detaljno objašnjenje tokom ispitivanja. Objasnio je da je u pitanju politički motivisano ubistvo. Izražavao je ekstremno-desničke stavove", rekla je policijska inspektorka Greta Metlid.

Kako su preneli tamošnji mediji, mladić je ranije prijavljivan policiji upravo zbog zabrinutosti u vezi sa njegovim ekstremnim stavovima.

O ovom slučaju odmah se oglasio i gradski odbornik Ejrik Solberg i ispričao da je mladić boravio osam godina u hraniteljskoj porodici.

"I ranije je bio pod starateljstvom službe za dobrobit dece i živeo je u hraniteljskoj porodici osam godina. Imao je posebne mere praćenja, uključujući i do deset sati dodatnog nadzora i pored redovnih smena u ovoj ustanovi. Mladić je rođen u Nemačkoj, ali u Norveškoj živi više od 10 godina. Još uvek ima nemačko državljanstvo, a bio je školskog uzrasta kada je emigrirao u Norvešku iz jedne istočnoevropske zemlje", rekao je Solberg.

Tuga za nastradalom ženom

Prijatelji i porodica ubijene radnice odali su počast na mestu gde se zločin dogodio i pozvali su na ljubav, kako tvrde, koja mora odgovor na mržnju.

O ovom slučaju se oglasio čak i premijer Norveške, Jonas Gar Stere, koji je istakao da ga je ubistvo duboko potreslo.

"Za ovakve stvari nema mesta u Norveškoj. Ova zemlja je već imala bolno iskustvo sa tim do čega može dovesti ekstremno-desnička ideologija, kada se stavovi i reči pretvore u dela"“, rekao je Stere.

Kako su preneli norveški mediji, mladić se nedavno preselio u Oslo, gde je došao iz jedne manje opštine na istoku zemlje. Bio je član lovačkog i ribolovačkog društva, koje je javno istaklo njegova dostignuća u godišnjem izveštaju.

Ove godine učlanio se u krajnje-desničarske kanale na Telegramu, a policija je pratila njegove aktivnosti određeni vremenski period.

Napad na Džuhar osudila je i islamsa zajednica u Norveškoj, piše norveški Aftenposten.