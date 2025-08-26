POLICIJA SPREČILA PLANIRANI SUKOB U BEOGRADU! Uhapšeno 18 osoba, među kojima i pet maloletnika - pronađeno i oružje
Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, PS Obrenovac, u saradnji sa Upravom za strance, Policijske brigade i Interventnom jedinicom 92, efikasnom akcijom u Obrenovcu i Umki, pronašli su i procesuirali 18 iregularnih migranata iz Avganistana i Pakistana i tom prilikom sprečili međusobni sukob koji su, kako se sumnja, oni planirali.
Policijski službenici su na osnovu operativnih saznanja da ova grupa iregularnih migranata planira obračun, u odvojenim koordinisanim akcijama pronašli 13 iregularnih migranata iz Avganistana i 5 iz Pakistana, a među kojima je bilo i pet maloletnika.
Prilikom pretresa kod avganistanskog državljanina N. M. (25) pronađena su dva noža zbog čega je zadržan i protiv njega su podnete prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o strancima i Zakona o oružju i municiji.
Takođe, zadržani su i avganistanski državljani R. A. B. (30) i A. M. (23) protiv kojih su podnete prekršajne prijave po Zakonu o strancima.
Ostali iregularni migranti prevezeni su u prihvatne centre.
Policija nastavlja dalji rad na ovom slučaju.