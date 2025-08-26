Slušaj vest

Crnogorska policija lišila je slobode maloletnog državljanina Srbije (17) koji je upravljao gliserom i vukao gumeni rekvizit na vodi u mestu Bečići, prilikom čega je jedna osoba zadobila povrede vrata i glave.

- Policija je obaveštena od strane Hitne pomoći Budva da je došlo do incidenta tokom vožnje na „gumi za vodu“. Povređenoj osobi ukazana je lekarska pomoć u Kliničkom centru Crne Gore - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

Istragom je utvrđeno da je maloletnik zaposlen u budvanskoj firmi „C.C.“ d.o.o, koja se bavi sportskim aktivnostima na vodi, te da mu je upravljanje gliserom marke Bayliner omogućilo odgovorno lice kompanije J.L. – iako nije imao potrebnu dozvolu niti je bio prijavljen za tu delatnost.

Tužilaštvo u Kotoru ocenilo je da se u radnjama maloletnika stiču elementi krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok je protiv odgovornog lica J.L. podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti.

Policija je naglasila da će o ovom slučaju biti obaveštene i nadležne inspekcije, kako bi se sprečili slični propusti i obezbedila sigurnost građana i turista na crnogorskom primorju.

Ne propustiteHronikaKURIR SAZNAJE! LEKARI U BEOGRADU 11 SATI PRISPAJALI ŠAKU DEČAKU POVREĐENOM NA PLAŽI U BUDVI "Nosili smo je u kolima do bolnice, tu je nastao problem"
cg.jpg
HronikaBEOGRAĐANIN UHAPŠEN ZBOG NESREĆE NA PLAŽI PLOČE KOD BUDVE: Eksplodirala ronilačka oprema, dva dečaka povređena!
WhatsApp Image 2025-08-24 at 16.35.35_5ee5cd99.jpg
Crna GoraJEZIVI DETALJI SMRTI STUDENTA IZ ČAČKA KOG JE AJKULA RASPORILA U CRNOJ GORI! Nikad objavljena izjava očevica, druga stradalog Stevice, 70 godina nakon tragedije
Ajkula Crna gora.jpg
HronikaMALOLETNICI IZ SRBIJE POHAPŠENI U BUDVI ZBOG RAZBOJNIŠTVA! Pljačkali ljude i iz butika krali markiranu odeću!
policija hapšenje vrna gora.jpg