Crnogorska policija lišila je slobode maloletnog državljanina Srbije (17) koji je upravljao gliserom i vukao gumeni rekvizit na vodi u mestu Bečići, prilikom čega je jedna osoba zadobila povrede vrata i glave.

- Policija je obaveštena od strane Hitne pomoći Budva da je došlo do incidenta tokom vožnje na „gumi za vodu“. Povređenoj osobi ukazana je lekarska pomoć u Kliničkom centru Crne Gore - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

Istragom je utvrđeno da je maloletnik zaposlen u budvanskoj firmi „C.C.“ d.o.o, koja se bavi sportskim aktivnostima na vodi, te da mu je upravljanje gliserom marke Bayliner omogućilo odgovorno lice kompanije J.L. – iako nije imao potrebnu dozvolu niti je bio prijavljen za tu delatnost.

Tužilaštvo u Kotoru ocenilo je da se u radnjama maloletnika stiču elementi krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dok je protiv odgovornog lica J.L. podneta krivična prijava zbog izazivanja opšte opasnosti.