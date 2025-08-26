Slušaj vest

Ivan Stambolić (64) otet je i ubijen pre 25 godina. U ponedeljak se navršilo četvrt veka od otmice i likvidacije nekadašnjeg predsednika Predsedništva Srbije.

Čuveni forenzičar Časlav Ristić otkrio je kako je 2003. godine, tokom akcije "Sablja" rešen jedan od najvećih političkih zločina kod nas.

Podsetimo, Stambolić je nestao 25. avgusta 2000. godine, mesec dana pre predsedničkih izbora u Saveznj Republici Jugoslaviji. Njegovo telo pronađeno je tri godine kasnije tokom policijske akcije "Sablja", pokrenute posle atentata na premijera Zorana Đinđića.

Ivan Stambolić Foto: Printscreen

- Tog 28. marta 2003. sedeo sam sa kolegom u MUP-u, bilo je popodne i čekali smo kraj radnog vremena da idemo kući. Odjednom, u kancelariju je upao naš načelnik kriminalistične tehnike i rekao mi: "Ristiću, spremi se, pripremi kompletnu opremu, idemo na jedan jako delikatan uviđaj". Odmah mi se u glavi vrzmalo da je pronađeno baš telo bivšeg predsednika Srbije. Ja sam pitao odmah, bez dlake na jeziku - "Je li to načelniče pronađen Ivan Stabolić?" Rekao mi je: "Nemoj ti mnogo da se interesuješ, pripremi se, uzmi opremu i čekamo te ispred ulaza" - počeo je ispovest Časlav Ristić na svom Jutjub kanalu.

- Ispred su nas čekali džipovi i sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Krenuli smo put Novog Sada, ali niko od nas nije tačno znao gde tačno idemo. Sve dok nismo stigli na Frušku goru, u mesto Zmajevac - otkriva forenzičar.

- Stigli smo u kasnim popodnevnim časovima. Sve je izgledalo jezivo, sa nama su bili "sajevci". Tada smo došli do mesta gde nas je čekao čovek sa maskom. Kada smo prišli on je skinulo masku i pokazao nam gde se otprilike nalazi raka. A onda je istražni sudija od njega zahtevao da skine fantomku. Desetak minuta on je bio bez fantomke i znali smo o kome je reč - opisuje Ristić, koji je zatim rekao da je reč o svedoku-saradniku.

Nenad Šare Foto: Mup

- To je bio Nenad Šare, koji nam je rekao: "Ja sam ovde stajao i čuvao stražu. Odavde, pa 100 metara tamo nalazi vam se grob Ivana Stambolića" - rekao je on, a otkriva Ristić. - Šare nam je rekao: "Oni su tamo iskopali jamu, ja nisam prilazio. Samo sam čuo pucanj, i čuo sam da je neko od njih rekao da je stvar završena" - rekao je Šare.

Svedok sardnik navodi i da je čuo pre toga kada su se oni dogovarali ko će da puca.

- Dakle onaj junak koji će da puca u čoveka koji ima 64 godine, kome su vezali ruke. To su te crvene beretke, koje su imale zakletvu da gaze preko krvi i znoja, stazom "časti, slobode i pravde". E ja se pitam gde im je ta čast i sloboda. Ako im je sloboda to što su ubili Ivana Stambolića onda su to najobičnije kukavice - navodi forenzičar Ristić.

Časlav Ristić Foto: Kurir Televizija

Dodaje da je Nenad Šare bio uplašen: "To se odmah videlo. I ja sam na njegovom licu video određenu dozu kajanja", objašnjava forenzičar.

- Dolazimo do jednog panja gde se malo slegla zemlja. Pitao sam kolegu šta misliš da kopamo ovde. Iako nismo bili sigurni, odlučili smo da kopamo. Zvali smo vatrogasce, počeli su da kopaju krampovima i pojavio se kreč. I tada je moj načelnik počeo da skače i da viče "Eureka". On je vikao jer je znao kako je Stambolić ubijen i prekriven krečom, a mi to naravno nismo znali - prepričava Časlav Ristić.

Prva stvar na koju smo naišli je učkur trenerke Ivana Stambolića. Nakon toga odmah se pojavila lobanja. Vatrogasci iz Novog Sada su osvetlili lice mesta, došao je i istražni sudija i uviđaj je tekao.

Foto: MUP Srbije

Jama je bila dubine oko 90 centimetra, sa 60 centimetra širine. Ono što je interesantno je to da su milisli da će krečom da unište njegovo telo, ali to se ne izvodi tako lako. Međutim, oni su napravili propust jer smo mi u džepu pronaši ključeve od njegovog stana. Automatski je izvršena identifikacija.

Ostao je samo deo skeleta, i desna noga sa patikom. Sve ostalo je kreč spržio i uništio. Kasnije smo kontaktirali lekare na sudskoj medicini koji su skapali leš.

Ristić je zatim otkrio i možda najjeziviji detalj ubistva. Da su u lobanji pronađena dva projektila malog kalibra i da se rupe jedva i vide.

- To je mene zaprepastilo da su njega upucali malim kalibrom, jer je čovek verovatno 15 minuta kasnije bio živ dok su ga polivali krečom. Ovo je mali kalibar, 22 milimetra i siguran sam da se Stambolić mučio i da nije odmah umro - obelodanio je forenzičar.

Foto: Printscreen

Dodaje da je u sudskoj presudi motiv ubistva bojazan bračnog para Miloševič da se Stambolić ne kandiduje na izborima 2000. godine.

Za ubistvo nekadašnjeg predsednika Predsedništva Srbije pravosnažno su osuđeni čelnici Državne bezbednosti. Na sudu je utvrđeno da je ubistvo Stambolića naredio bivši predsednik Srbije i SRJ Slobodan Milošević, radi eliminacije političkih protivnika. Milošević je, prema pravosnažnoj presudi, Državnoj bezbednosti naredio ubistvo Stambolića, a njega su oteli i ubili pripadnici Jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije.

Milorad Ulemek Legija Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profimedia

Komandant JSO Ulemek i njegov potčinjeni Branislav Berček, koji je Stambolića ubio pucnjima u potiljak, osuđeni su na najstrože kazne od po 40 godina zatvora. Tadašnji šef DB-a Radomir Marković osuđen je na 15 godina zatvora.