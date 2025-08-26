Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu rasvetlili su krivično delo ubistvo u pokušaju izvršeno 13. avgusta u tom gradu, za šta su, kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni dvojica maloletnika, jedan od 16 i drugi od 17 godina, saopšteno je danas iz MUP-a.

Uz krivičnu prijavu, Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu dovedeni su dvojica maloletnika iz Kraljevu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su maskirani, u Ribnici kod Kraljeva, nasrnuli na dva maloletna sugrađanina koja su sedela na klupi, i tada je sedamnaestogodišnjak čekićem pokušao da udari petnestogodišnjaka u predelu glave, a drugi osumnjičeni ga je nožem povredio u predelu lica, u nameri, kako se sumnja, da ga liše života.

Šesnaestogodišnji osumnjičeni je nasrnuo nožem i na drugog oštećenog, četrnaestogodišnjaka i naneo mu laku telesnu povredu u predelu noge, nakon čega su pobegli sa lica mesta.