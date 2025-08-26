Slušaj vest

U toku su nova veštačenja u okviru istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičenih da su 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Na ovu temu za Kurir televiziju, i emisiju "Crna Hronika", govorili su Radiša Roskić, advokat, Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs, kao i Maja Jovanović, predsednik NAOS-a.

Radiša Roskić Foto: Kurir Televizija

- U ovom trenutku, nakon završene rekonstrukcije krivičnog događaja, izvršiće se ponovno veštačenje ličnosti osumnjičenih. Ključni razlog je činjenica koja izaziva pozornost, a to je apsolutna identičnost u iskazima jednog i drugog osumnjičenog za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo - kaže Roskić.

Rekonstrukcija događaja, koja je održana 16. juna u Banjskom Polju, trajala je više od osam sati. U njoj su učestvovali osumnjičeni Janković i Dragijević, njihovi advokati, tužilac, forenzički tim, policija, ali i roditelji devojčice Ivana i Miloš Ilić.

- Vidimo da je rekonstrukcija sprovedena u tom kontekstu, to je trajalo osam sati po istim meteorološkim i činjeničkim okolnostima koje su dovele do nestanka deteta. Koliko vidimo iz rezultata, nisu nađeni dokazi koji bi na konkretan i materijalan način teretili osumnjičene za ubistvo - kaže Radulović.

Mladen Radulović Foto: Kurir Televizija

Mediji su pratili Dankin nestanak od samog početka. Zbog nje je prvi put aktiviran sistem ,,Pronađi me'', koji se pokreće kao pomoć u traženju nestale dece u Srbiji.

- Medijski uticaj je jako važan. Setite se kada nestane dete koliko roditelja se obrati medijima, koliko žena izlazi sa pričama o nasilju u medijima. To nije pritisak, već samo govore da se nešto desilo. Dostupnost informacija o Danki Ilić je spasila policiju od mnogo poziva, kao i advokate i sve koji su službeno uključeni. Mnogi su vođeni informacijama iz tuge ili odgovornosti davali informacije koje se koriste u procesu istrage zarad otkrivanja specifičnog dela - kaže Jovanović.

Do danas telo male Danke nije nađeno, a zbog propusta u ranijoj istrazi, Apelacioni sud u Nišu ukinuo je optužnicu i naložio dopunu istrage i kompletnu rekonstrukciju.

Foto: Kurir Televizija

- Nije tačna teza da nema dela ako nema tela. Naš pravni sistem, posebno u krivičnom pravu ima jednakost dokaza i dokaznih sredstava. Svakako bi istraga bila lakša da je telo pronađeno jer bi sve istražne radnje u odnosu na tu činjenicu dale kvalitetnije rezultate, pa i rezultate u smislu potrebe da se ovaj krivično pravni događaj razjasni - kaže Roskić.

Sigurnost naše dece mora biti na prvom mestu.

- Deca su vaša odgovornost, ne znaju da li je teritorija opasna za njih, da li igra može da ih dovede u ozbiljan problem. Mi kao roditelji imamo osnovnu dužnost da kod male dece brinemo o njihovoj bezbednosti i to nam mora biti prioritet - kaže Jovanović.

OVO SU NAJNOVIJE INFORMACIJE U SLUČAJU DANKE ILIĆ! Roskić: Nije tačno da nema dela ako nema tela - Da li ćemo saznati sudbinu ove devojčice? Izvor: Kurir televizija

- Jedini argumenti i konkretan dokaz koji bi mogao da donese informaciju i potencijalno pronalaženje tela je veoma teško za reći da li može da se dogodi. Mnogi sumnjaju da li je uopšte ubijena ili je živa i odvedena na drugu lokaciju, a teško da nešto drugo može da se izvuče od osumnjičenih - kaže Radulović.

Dvogodišnja Danka je nestala 26. marta 2024. godine. Tek nakon što veštaci iznesu svoje zaključke, tužilaštvo će moći da odluči o daljim koracima u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se terete za njeno teško ubistvo.

