Slušaj vest

Osnovni sud u Kotoru odredio je kućni pritvor za Budvane Nenada P. (39) i Nikolu M. (63) zbog incidenta koji se dogodio 22. avgusta na plaži Jaz u Budvi kada su se sukobili bivši i sadašnji zakupac plaže.

MUP Crne Gore saopštio je da je Nikola M. lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo laka telesna povreda i krivično delo ugrožavanje sigurnosti na štetu Nenada.

Kod Nikole u kući pronađen pištolj

Pretresom kuće pronađen je pištolj za koji nije imao dozvolu.

- Preduzimajući dalje hitne preventivne mere i radnje na sprečavanju eskalacije nasilja usled narušenih odnosa ovih lica, shodno pribavljenoj naredbi suda izvršen je pretres kod Nikole M. i tom prilikom pronađen i oduzet startni pištolj marke "zoraki" i 34 komada municije, bez potrebne dokumentacije - navodi se u saopštenju MUP-a.

Nenad lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivino delo nanošenje lake telesne povrede na štetu Nikole M.

Oglasio se Nenad: "Štitio sam život deteta i sprečio da nas pobije"

Nenad, zakupac plaže na Jazu oglasio se za "Blic" nakon određivanja pritvora.

- Sukob oko spornog puta do plaže za koji imam sve papire da je državni traje godinama. Eskaliralo je tog dana kada nas je presreo i rekao: "Idem po pištolj, zovi popa, sad ću da ubijem i tebe i dete" i krenuo je prema kući. Moj dvogodišnji sin je počeo da plače, žena je sa njim počela da beži. Noge su mi se odsekle, doživeo sam šok. Prošlo mi je kroz glavu koliko se ubistava dogodilo proteklih meseci, svedoci smo da je nedavno brat ubio brata i bratanca, pa da tako lako može i ovaj nas. Ovde svaka druga kuća ima oružje. Štitio sam život svog deteta i sprečio ga da nas pobije, to bi svaki roditelj učinio. Institucije reaguju tek kad padne krv. Sprečavajući ubistvo deteta, zamalo sam završio u zatvoru - rekao je Nenad.

Prema njegovim rečima, nesporazume koje ima sa porodicom Nikole M. prijavljivao je često policiji, kako ne bi došlo do većeg incidenta.

- Više do 10 puta sam zvao policiju kako bi sprečili incidente, reagovali su samo jednom, o čemu imam pismene dokaze - istakao je Nenad

Podsetimo, tuča između Nenada P. i Nikole M., sadašnjeg i bivšeg zakupca jedne plaže na Jazu u Budvi izbila je 22. avgusta. Oba aktera tuče imaju svoju verziju priče, te jedan drugog okrivljuju za istu.

Motiv sukoba

Motiv sukoba je put koji vodi do plaže čiji je ovogodišnji zakupac Nenad. Plaža se nalazi u blizini poseda bivšeg zakupca Nikole M. koji tvrdi da je put kojim idu turisti njegova privatna imovina.

Nenad tvrdi drugačije, da je put državni i da o tome ima svu dokumentaciju. Sudski postupak traje već godina, ali bez epiloga.

Nenad navodi da Nikola svakodnevno presreće i vređa turiste koji idu tim jedinim putem na plažu.

Snimak tuče

Kobnog dana javio se Nenad i poslao snimak incidenta u Budvi. Kako je rekao, Nikola M. ga je napao sa psom dobermanom, dok je išao ka plaži sa porodicom, nakon čega mu je, kako navodi, "psovao dete i pretio ubistvom".

Nakon pretnji sukob je eskalirao u fizički obračun između Nenada i Nikole.

Obojica su slučaj prijavili policiji, nakon čega su privedeni.

Strana priče porodice Nikole M.

Branka i Kristina M. dostavile su fotografije povreda portalu "Vijesti" koje su zadobile, te navele da godinama unazad trpe da ih Nenad maltretira, jer ne žele da dozvole da im neko uzurpira njihovu imovinu.

- Molimo sve da nas neko zaštiti, sve smo prijavili policiji, a on se i dalje slobodno šeta - rekle su za Vijesti Branka i Kristina.