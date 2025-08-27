Slušaj vest

Državljanin Republike Srbije U.S. (25) iz Beograda kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 evra zbog omalovažavanja policijskih službenika Odjeljenja bezbednosti Budva.

Kao je navedeno u saopštenju Suda za prekršaje u Budvi, njemu je u utorak suđeno u hitnom postupku po optužnom aktu Uprave policije kojim mu je stavljeno na teret da je to jutro između 7.30 i 8 časova u holu OB Budva omalovažavao četvoricu policijskih službenika, upućujući im niz uvreda i pretnji, da bi sa omalovažavanjem nastavio i nakon što je premešten u prostorije za zadržavanje.

"Odmah po izricanju sankcije - pre pravosnažnosti rešenja pristupljeno je izvršenju kazne", navedeno je u saopštenju.

