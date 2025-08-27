Hronika
2.000 EVRA ZA OMALOVAŽAVANJE POLICAJACA: Beograđanin u Budvi pravio haos - vređao i pretio policiji, pa "popio" kaznu
Slušaj vest
Državljanin Republike Srbije U.S. (25) iz Beograda kažnjen je novčanom kaznom od 2.000 evra zbog omalovažavanja policijskih službenika Odjeljenja bezbednosti Budva.
Kao je navedeno u saopštenju Suda za prekršaje u Budvi, njemu je u utorak suđeno u hitnom postupku po optužnom aktu Uprave policije kojim mu je stavljeno na teret da je to jutro između 7.30 i 8 časova u holu OB Budva omalovažavao četvoricu policijskih službenika, upućujući im niz uvreda i pretnji, da bi sa omalovažavanjem nastavio i nakon što je premešten u prostorije za zadržavanje.
"Odmah po izricanju sankcije - pre pravosnažnosti rešenja pristupljeno je izvršenju kazne", navedeno je u saopštenju.
Reaguj
Komentariši