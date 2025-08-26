Slušaj vest

Žestoka drama odigrala se pre četiri danau Budvi kada je izbio konflikt između Nenada Parezanovića i Nikole M., sadašnjeg i bivšeg zakupca jedne plaže na Jazu u Budvi.

U međuvremenu, a nakon eskalacije problema, oba aktera iznela su svoju verziju priče, te jedan drugog okrivljuju za istu.

Parezanović tvrdi da je on prije nekoliko dana napadnut od strane članova porodice Nikole M., koji su prethodno, kako tvrdi, vređali i napadali turiste.

Sa druge strane Nenad Parezanović tvrdi da su njemu pretili da će ga ubiti, i da je sve snimao.

"Tada su me napali, dve žene su me čupale i grebale ja sam se odbranio i udario ih. Sve sam prijavio policiji", kazao je on Vijestima.

"Pretio je da će mi ubiti dete, ja sam sve snimao, krenuo je u kuću po pištolj, ja sam ženu i dete poslao na plažu i onda sam se vratio i tu sam ga udario kada me je napao. Ja ću prijaviti policiji", kazao je Parezanović.

Sukob na plaži u Budvi Izvor: Privatna arhiva

Motiv sukoba

Spor između trenutnog zakupca plaže, Nenada, i bivšeg zakupca Nikole M. nastao je oko puta koji vodi do same plaže. Nenad tvrdi da je put u vlasništvu države i da za to poseduje odgovarajuću dokumentaciju.

Nasuprot tome, Nikola M. insistira da se radi o njegovoj privatnoj imovini, budući da se put nalazi u neposrednoj blizini njegovog poseda. Zbog tog neslaganja, već godinama traje sudski postupak, ali bez konačne presude.

Dok se pravna borba nastavlja, sukob se prenosi i na teren. Nenad optužuje Nikolu da svakodnevno presreće turiste koji dolaze na plažu i da ih tom prilikom vređa, iako je to jedini prilaz plaži.

Pretresom kuće pronađen je pištolj za koji nije imao dozvolu.