Teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula dogodila se rano jutros između 5 i 6 časova, na putu između Šašinaca i Jarka.

Prema prvim informacijama, muškarac je upravljao traktorom i, kako se pretpostavlja, započeo skretanje ka njivi. U tom trenutku, sustigao ga je kombi, a udarac je bio toliko jak da je muškarac ispao sa traktora. Nažalost, iz pravca Sremske Mitrovice naišao je putnički automobil koji ga je pregazio, te traktorista poginuo na licu mesta.

Na teren je odmah izašla hitna pomoć, ali lekari nisu mogli da spasu život nesrećnog čoveka.

Zbog nesreće, deo puta Šašinci – Jarak bio je zatvoren za saobraćaj oko 6.30 časova, dok su nadležni vršili uviđa