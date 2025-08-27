Slušaj vest

Admir Cucak (34) poreklom iz Sjenice nastradao je pre četri dana u teškoj saobraćajnoj nesreći u Sarajevu, kada se motorom, iz za sada nepoznatog razloga, zakucao u automobil marke "dačija" kojim je upravljao A. A. (41) iz Sarajeva.

Nesreća se, prema navodima medija u BiH, dogodila 23. avgusta oko 18.15 časova u Ulici Huseina Đoze, u opštini Ilidža. Istraga će utvrditi kako je Admir, vozeći motor marke "honda", skrenuo s puta i udario u automobil. Nažalost, i pored svih napora lekara u Kliničkom centru Sarajevo, Cucak je preminuo sat vremena nakon stravičnog udesa, u kom je prethodno zadobio teške povrede.

Admir Cucak poreklom iz Sjenice nastradao u Sarajevu Foto: Društvene Mreže

Spreman da pomogne svima

Kako potom dodaju lokalni mediji, motociklista poreklom iz Sjenice živeo je u Butmiru, sarajevskom naselju, i bavio se prodajom automobila. Tuga koju je ostavio za sobom je velika, a to se može i videti i po mnogobrojnim porukama koje mu ostavljaju prijatelji i rođaci na društvenim mreža.

"Ljudino, neka su ti široki nebeski putevi", "Admire, Alah je s tobom. Svi smo mi njegovi i njemu se vraćamo", "Prijatelju, nadam se da se vidimo u nekom boljem svetu", "Nije trebalo ovako da odeš, veliki čoveče", "Neka ti je večni rahmet, dragi prijatelju. Zauvek ćeš ostati u našim srcima", "Ne mogu da verujem da te više nema. Bio si uvek nasmejan i spreman pomoći svakome. Počivaj u miru" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama.

Poginuli bajker biće danas sahranjen, a istragu povodom nesreće vodi kantonsko tužilaštvo.

