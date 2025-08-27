Slušaj vest

Osnovna škola "Jovan Jovanović Zmaj" u mestu Aleksinački Rudnik oglasila se povodom tragične smrti Matee M. (15), učenika osmog razreda, koji je prekjuče stradao na vodopadu Tupavica u opštini Pirot na Staroj planini. Njihova poruka kojom su se oprostili od dečaka, rasplakala je sve koji su je pročitali.

- Zbogom, dragi Matea! Ostaćeš zauvek u našim srcima. S velikom tugom i bolom u srcu obaveštavamo da nas je prerano napustio naš dragi učenik, drug i đak 8. razreda, Matea M. Njegov iznenadni odlazak ostavio je neizbrisiv trag u svima nama, jer je bio dečak koji je voleo život, radovao mu se iskreno i dečije nevino. Međutim, ta radost nije potrajala... - piše u objavi zvanične stranice ove škole.

Kako su dodali, učenici i nastavnici će ga pamtiti i po duhovitim izjavama, ispunjenim zadacima i plemenitim delima.

- Pamtićemo ga po osmehu, dobroti, vedrom duhu i svemu što je nesebično delio sa svojim drugarima i nastavnicima. Pamtićemo ga po duhovitim izjavama, pismenim zadacima, ali i plemenitim delima. U ovim trenucima neizmerne tuge, mislima smo uz porodicu, prijatelje i sve one koji su ga poznavali i voleli. Počivaj u miru, dragi Matea! Nikada te nećemo zaboraviti - stoji u emotivnoj poruci škole.

Podsećamo, tragedija se dogodila 25. avgusta na vodopadu Tupavica, kada se dečak popeo na stene i kada se u jednom trenutku okliznuo, udario glavom o stenu i pao u vodu. Roditelji su ga odmah izvukli, ali povrede su bile smrtonosne i lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kao da ga je neki nemir terao...

Dečakova smrt potresla je čitav Aleksinac, okolinu, ali i celu Srbiju. Njegovi drugovi i rodbina opraštaju se potresnim rečima na društvenim mrežama, dok porodica prolazi kroz nezamisliv bol.

- Obožavao je planinu, svaki raspust jedva je čekao da dođe ovde. Tog dana pošao je sa roditeljima do Tupavice. Kao da ga je neki nemir terao da se penje, a nikada pre to nije radio. Stene su bile mokre i klizave, noga mu je izmakla... samo je pao i nestao niz liticu - rekla je ranije kroz suze Ružica M, baka nastardalog dečaka.