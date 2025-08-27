Slušaj vest

Mladić (29) iz Kruševca teško je ranjen sinoć u ovom gradu kada je na njega pucao dvadesetdevetogodišnji D. P. Kako Kurir saznaje, mladić je hitno operisan, a sada se nalazi u stabilnom stanju.

- Upucani mladić je nakon inicijalnog zbrinjavanja i obrade povreda grudnog koša zadobijenih upucavanjem upućen u Univerzitetski Klinički centar Niš. Pacijent je hitno hiruški zbrinut od strane grudnog hirurga UKC Niš, nakon čega je prebačen u jedinicu intezivnog lečenja na Klinici za anesteziju i intezivnu terapiju - kaže izvor Kurira i dodaje da se mladić trenutno nalazi u stabilnom stanju!

Podsetimo, do pucnjave je došlo sinoć oko 22 časa, na ulici ispred kuće, kada je mladić pucao u drugog. Kako smo već izvestili, policiјa јe јutros pronašla i uhapsila osumnjičenog.

Po nalogu tužioca, D. P. јe određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Kruševcu.

