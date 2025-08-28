Slušaj vest

Podgoričanin Igor Nedović (29), označen kao pripadnik "kavačkog klana", ubijen je pre 40 dana usred dana dok je pričao s prijateljem, a tim povodom osvanula je čitulja u crnogorskim novinama. Inače, istražitelji i dalje tragaju za osumnjičenim Arijanom R. (23), za koga se sumnja da ga je žrtvu izrešetao sa 15 hitaca na ulici u Podgorici.

Budi uveren da te...

"Dobri lave moj, prošlo je 40 dana otkad nisi sa nama, Igore. Sanjao sam te sinoć, ispričali smo se kao nekad, to mi je znak da nas sve gledaš i da misliš na nas koji te volimo. Budi uveren da te brat nikad zaboraviti neće, a sve što smo prošli biće lepa uspomena na odrastanje, i na prijateljstvo koje smrt ne rastavlja. Do gledanja..." - osvanula je misteriozna čitulja potpisana samo slovom "T".

Nakon ubistva "kavčanina", takođe su osvanule mnogobrojne čitulje u novinama

Egzekucija Igora Nedovića dogodila se 16. jula oko 13.30 sati u blizini stana Igora Nedovića u trenutku dok je "kavčanin" opušteno razgovarao s prijateljem koji je bio na motoru. Nadzorne kamere snimile su likvidaciju, a na snimcima se vidi kako se ubica sa kačketom na glavi i rancem na leđima prvo polako približava žrtvi i navodno, gleda u mobilni telefon. Kada se dovoljno približio "kavčaninu", prišao mu je užurbanim korakom i pucao hladnokrvo i bez milosti. Egzekutor je pucao iz automatskog oružja u "kavčanina" koji je na kraju, i pored svih napora lekara Kliničkog centra Podgorica da ga spasu, podlegao povredama.

- Osumnjičeni Arijan R. je u maju teško ranio Nedovića, a u julu ga je ubio. O tome koliko je drzak govori i podatak da je likvidirao Nedovića usred dana, pred kućom, pred svedocima i to u trenutku kada ga je policija već tražila zbog prethodne pucnjave - objašnjava naš sagovornik.

Ubica "kavčanina" i dalje je u bekstvu i policija traga za njim. Crnogorski mediji su ranije pisali i da se na snimcima kamera sa okolnih kuća vidi kako napadač hicima u glavu overava Nedovića koji je nakon prvih hitaca pao. Prijatelj koji je bio s Nedovićem pre pucnjave uspeo je da pobegne i on tom prilikom nije povređen, što je još jedan dokaz da je meta bio isključivo "kavčanin".

Kako se moglo pročitati nakon ubistva na lokalnim portalima, Nedović je ranije bio pripadnik "škaljarskog klana", ali se nedavno priklonio "kavčanima", pa policija istražuje da li je osveta zbog "izdaje" motiv zločina.