Roditelji dečaka ubice koji je 3.maja 2023. u masakru u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole ponovo su, u parničnom pistupku koji su protiv njih pokrenuli roditelji jednog ranjenog dečaka u masakru, pokušavaju da krivicu svale isključivo na sina, ali i vlasnika streljane u koju ga je otac vodio da uči da puca.

U Višem sudu u Beogradu, pred kojim se vodi parnični postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, njihova zastupnica, advokatica Marina Ivelja, predložila je da se od klinike na koju je maloletnik smešten pribavi "posle dve godine posmatranja izveštaj o njegovom ponašanju i zaključak da li su roditelji mogli da znaju da će učiniti nešto ovako strašno", što je sudija Aco Brajković odbio.

Prihvaćeno je da na narednom ročištu bude pregledan snimak iz streljane, ali i da iskazi roditelja dečaka ubice budu pročitani iz spisa krivičnog predmeta u kom su nepravnosnažno osuđeni.

- Snimak iz streljane predlažemo jer je to prvi kontak dečaka sa oružjem i on dokazuje da mu je to omogućio profesionalac, predsednik streljačkog kluba Partizan, a ne otac. On ga obučava kako da rukuje oružjem, čime je kod oca stvorio uverenje da je to zakonito i normalno, i time utvrđujemo da li su mu roditelji usadili rdjave navike - rekla je Ivelja.

Miljena Kecmanović i advokat Marija Iveljić Foto: Marko Karović

Punomoćnik oštećene porodice naveo je da se protivi ovom predlogu jer mu predsednik ili instruktor streljane nikada ne bi dali oružje da za to nisu imali saglasnost staratelja. Naredno ročište zakazano je za 4. novembar.