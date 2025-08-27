Slušaj vest

Cela Srbija zavijena je u crno nakon tragične smrti dečaka Matee M. (15) koji je život izgubio kada je pao s vodopada Tupavica na Staroj planini. Dečak je sahranjen u Bobovištu kod Aleksinca uz prisustvo nekoliko stotina ljudi koji su ga u suzama ispratili na večni počinak.

Matea M. je nastradao u ponedeljak kada se okliznuo na vodopadu Tupavica i prilikom pada udario glavom o stenu. Kobnog dana Matea je bio na porodičnom izletu na Staroj planini kada se popeo na stene pored vodopada. Međutim, kamenje je bilo mokro i on se okliznuo, udario glavom o stenu i zavrio u vodi. Roditelji su ga odmah izvukli, ali povrede su bile teške i lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju dečakovu smrt.

Društvene mreže su od ponedeljka pune poruka saučešća i oproštaja od nastradalog tinejdžera, a Matein stric je napisao rečenicu od koje se svima steglo srce:.

- Dragi moj, prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati. Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru, anđele moj, tvoj čika te voli zauvek - napisao je na stric.

Matea će ostati upamćen kao dobar, vedar i veseo dečak, omiljen među vršnjacima. Bio je poznat kao neko ko uvek donosi smeh u društvo, a stariji kažu da se radovao svakom druženju i svakoj prilici da sa porodicom provede vreme u prirodi.