Inače, majka ovog ranjenog dečaka pred sudom, u ovom parničnom postupku ranije je izjavila da se sve tog 3. maja 2023. "dogodilo pred očima njenog sina".

Gledao kako ubica menja šaržere

- Gledao je kako menja šaržere i ispaljuje desetine metaka. Psihički se nije oporavio, i dalje povremeno plače. Slike pokolja će mu zauvek ostati u svesti kao da je bio u ratu. Moj sin je preživeo sva ta ubistva i streljanja u "Ribnikaru" - izjavila je pred sudom majka dečaka koji je sa dečakom ubicom išao u isti razred.

Tog jutra, kako je rekla, sin je pozvao u 8.45 sati i rekao joj da je ranjen.

- On je bio u učionici do kraja i sve je video, ceo masakr. Sačekao je da dečak ubica iskoči kroz prozor i potom je izašao iz učionice na vrata i u hodniku video tela ostalih ubijenih - ispričala je majka, koja je pred sudom objasnila da je kasnije gledala snimak iz škole, i da se na njemu vidi njen sin, kako hramlje, vraća se u učionicu po mobilni telefon i pokušava da pomogne drugarima.

Majka je ispričala da ju je sin po drugi put pozvao kada je u školu stigla Hitna pomoć i da je ona tada shvatila da se desila velika tragedija.

Nezapamćeni masakr desio se 3. maja 2023. u školi na Vračaru, uviđaj trajao satima

Ranjen u levo koleno

- Policija me obavestila da je odvezen u bolnicu, ali nismo znali koju. Otišli smo u Urgentni centar i tu su nam rekli da je živ i da je ranjen, ali nisu znali koliko teško. To je bio šok i veliki stres. Neizvesnost da li će i ostati živ. Plakala sam mnogo. Onda su nam doktori rekli da je ranjen u levo koleno. Nismo znali da li će moći da hoda, da li će imati nogu. Na kraju su me pozvali i rekli da je rana ispod kolena. Operisali su ga i izvadili metak. On, još jedna pogođena devojčica i ranjena nastavnica istorije bili su u istoj sobi. Moj sin je ostao tri dana. Kada je izašao dali su mi džak sa njegovom odećom, koju su mu celu isekli i koja je bila sva krvava - opisala je i dane posle tragedije.

Kako je navela, sina je uz dozvolu lekara posećivala u bolnici.

- On je plakao, pričali smo o tom zločinu, nije mu bilo jasno zašto se to desilo i tražio je da mu objasnim. On se lepo slagao sa dečakom ubicom, družili su se, išao je kod njega kući da rade prezentacije. Na nekim časovima su sedeli zajedno u klupi. Dogovorili su se i zajedno išli na sajam knjiga. Među njima nikada nije bilo nikakvog sukoba - navela je ona.

Policija nakon masakra odvodi dečaka ubicu iz škole na Vračaru

Sledi oporavak

Pred sudom je opisala i kako se njen sin oporavlja.

- On se i dalje plaši jakih zvukova. Zna da se rasplače. Nije siguran da je dečak koji je ubio drugare tamo gde jeste i da je bezbedan i zaštićen od njega. Prvih meseci je spavao sa mnom i suprugom u krevetu. Ima strah da će se pojaviti neki istomišljenik i isto pucati. U školi je celu godinu imao individualnu i grupnu psihološku pomoć. I dalje ima bolove u kolenu. Nedavno je ponovo snimao nogu i ići će na fizikalne terapije i rehabilitaciju. Ožiljak ispod levog kolena je vrlo vidljiv leti i ko god ga novi upozna pita ga šta mu je to - svedočila je majka ranjenog dečaka.

Roditelje dečaka ubice, kako je rekla, nije poznavala niti je znala nešto o njima. Za maloletnog dečaka ubicu izjavil da je delovao kao fino dete.