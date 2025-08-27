Slušaj vest

Požar koji je jutros izbio u privatnom vrtiću na Voždovcu izazvao je materijalnu štetu na objektu i paniku među roditeljima i zaposlenima, ali u njemu, srećom, nije bilo povređenih.

Prema prvim informacijama, vatra je izbila u kuhinji, odakle je ubrzo počeo da kulja gusti dim.

- Deca su odmah evakuisana i izvedena u dvorište, ona su zajedno sa vaspitačicama čekala da sve bude bezbedno. Ubrzo su došli i roditelji uznemireni vešću da je izbio požar - kaže izvor Kurira.

Nezvanično se saznaje da su zaposleni uspeli da, koristeći protivpožarne aparate, spreče širenje plamena, ali je dim ipak ispunio hodnike vrtića, zbog čega su se deca u prvi mah uplašila.

- Počela su da plaču, ali vaspitačice su brzo i dobro reagovale i izvele ih u dvorište. Najbitnije je da niko nije povređen - rekao je sagovornik Kurira.

Stanarka obližnje zgrade je rekla da je primetila roditelje koji su ubrzano dolazili.

- Bili su uznemireni, trčali su prema ogradi i dozivali decu. Nije baš bilo prijatno, ali Bogu hvala pa se sve završilo bez povređenih - kaže ona.