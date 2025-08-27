Slušaj vest

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila I. I. iz Beograda, zbog sumnje da je 20. avgusta iz ormarića u Domu zdravlja Palilula ukrala novačanik. I. I., kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnjiči se i da je četiri dana kasnije iz ugostiteljskog objekta na Adi Huji uzela torbicu drugog muškraca, u kojoj je bila veća suma novca, kao i druge pokretne stvari.

- Zbog sumnje da je učinila dva krivična dela teška krađa, dežurni javni tužilac Prvog OJT je  u ponedeljak odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati prema I.I. iz Beograda. Po isteku zadržavanja, ona je saslušana pred javnim tužiocem. I. I. je iznela svoju odbranu o okolnostima krivičnih dela koja joj se stavljaju na teret - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo Prvom osnovnom sudu u Beogradu da se osumnjičenoj odredi pritvor s obzirom na to da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, kao i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Ne propustiteHronika(FOTO) FILMSKA KRAĐA NA PALILULI Beograđanka iz lokala komotno iznela 60.000€, pre toga u Domu zdravlja obijala ormare! Novac nije jedino što je policija našla
IMG_20250616_000214.jpg
HronikaPOLICIJA U ZEMUNU UHAPSILA DVA MUŠKARCA ZBOG KRAĐE: Jedan od njih ukrao korpe sladoleda u VREDNOSTI OD 37.000 DINARA, sve priznao! Evo za šta se drugi sumnjiči
policija.jpg
HronikaDOLIJALI BONI I KLAJD IZ TITELA: Muškarac i žena ukrali "golf", pa ga tokom policijske potere slupali i nestali bez traga!
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaIZ CRKVE U SUBOTICI ODNEO SKORO POLA MILIONA: Iz fioke stola uzeo dobrovoljne priloge, munjevitom akcijom policije pronađen i uhapšen
shutterstock-1404501653.jpg