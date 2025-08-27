Slušaj vest

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija je uhapsila I. I. iz Beograda, zbog sumnje da je 20. avgusta iz ormarića u Domu zdravlja Palilula ukrala novačanik. I. I., kako je saopšteno iz tužilaštva, sumnjiči se i da je četiri dana kasnije iz ugostiteljskog objekta na Adi Huji uzela torbicu drugog muškraca, u kojoj je bila veća suma novca, kao i druge pokretne stvari.

- Zbog sumnje da je učinila dva krivična dela teška krađa, dežurni javni tužilac Prvog OJT je u ponedeljak odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati prema I.I. iz Beograda. Po isteku zadržavanja, ona je saslušana pred javnim tužiocem. I. I. je iznela svoju odbranu o okolnostima krivičnih dela koja joj se stavljaju na teret - navodi se u saopštenju tužilaštva.