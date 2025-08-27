Slušaj vest

Državljaninu Srbije M. B. (45) sudija za istragu kotorskog Osnovnog suda odredio je pritvor do 30 danazbog incidenta na plaži Ploče, u bllizini Budve, u kom je maloletnik (14) teško povređen.

Sudija je, kako prenose Vijesti, saslušao okrivljenog u prisustvu branioca i prihvatio predlog tužilaštva da mu se odredi pritvor.

- Osumnjičeni M. B. je upućen u spuški Istražni zatvor. On se tereti za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja - navode oni.

Prve slike s lica mesta Foto: Kurir

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M. B. (45) je, kako se sumnja, dela koja mu se stavljaju na teret izvršio tako što je izazvao opasnost za život ili telo ljudi na plaži u mestu Krimovica, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom delatnošću.

- U nedelju je u blizini plaže u mestu Krimovica došlo do eksplozije boce sa kiseonikom za ronjenje, a prilikom detonacije su fragmenti boce na većoj udaljenosti pogodili maloletnika, stranog državljanina, u predelu ruku. Tom prilikom je došlo do amputacije šake, dok su se zbog lakših povreda usled detonacije, na ukazivanje lekarske pomoći javile još dve osobe - piše u saopštenju.

Podsetimo, teško povređeni dečak je transportovan je u Klinički centar Srbije u Beogradu gde su lekari uspeli da mu prišiju šaku. Njegov oporavak i dalje se prati.