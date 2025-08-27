Slušaj vest

Mladić I. T. (29) iz Kruševca sinoć je ranjen u grudi kada je, kako Kurir saznaje, došao do kuće osumnjičenog D. P. (29) iz ovog grada tražeći svoj novac koji mu je navodno dugovao!

- Ranjeni mladić je sinoć sa nekoliko svojih drugova došao do kuće osumnjičenog po prethodnom dogovoru, budući da mu je D. P., navodno, dugovao neki novac. Zato su se dogovorili da se nađu ispred kuće osumnjičenog, ali umesto da D. P. vrati pare, usledili su drama i pucnjava, a I. T. je , umesto novca, dobio metak!

- Detalji pucnjave se još utvrđuju, ali prema informacijama koje su dosad prikupljene utvrđeno je da je I. T. stajao ispred kuće dužnika čekajući da izađe D. P. i donese mu novac. Međutim, očigledno je da D. P. nije ni planirao da vrati pare, već sakrio i iz mraka pucao u I. T. Ranjeni 29-godišnjak je pao iste sekunde, a drugovi koji su došli s njim pokušali su da mu pomognu i odmah su pozvali Hitnu pomoć i policiju - navodi sagovornik Kurira.

Inače, osumnjičeni je pobegao sa lica mesta, a uhapšen je jutros. Na teret mu se stavlja da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.